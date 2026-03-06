Menú

Ayuso y Almeida participan en el tradicional besapiés al Cristo de Medinaceli junto a miles de fieles en Madrid

La presidenta regional y el alcalde de Madrid han acudido a la Basílica de Jesús de Medinaceli en el primer viernes de marzo para venerar al Nazareno.

La imagen del Cristo de Medinaceli, talla del siglo XVII muy querida por los madrileños, se ha situado excepcionalmente en el altar para facilitar el besapiés de los fieles.

Isabel Díaz Ayuso ha llegado a la Basílica de Jesús de Medinaceli acompañada por autoridades y fieles para participar en el besapiés. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha saludado a los asistentes tras su llegada a la basílica para venerar al Cristo. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, como esclava de honor de la Archicofradía, ha saludado a los miembros de la institución y a las autoridades antes de realizar el tradicional besapiés.

Frente al Cristo de Medinaceli, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado la importancia de saber de dónde venimos y de mantener vivas las tradiciones que nos conectan con la historia y la fe de Madrid. Además, ha lanzado un mensaje contra las injusticias, los abusos y la explotación de mujeres y niñas obligadas a casarse contra su voluntad.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sido recibido por fieles y miembros de la Archicofradía a su llegada al templo.

José Luis Martínez-Almeida ha sido aclamado por los fieles a su llegada a la Basílica de Jesús de Medinaceli.

José Luis Martínez-Almeida ha contemplado con devoción la imagen del Cristo de Medinaceli al que ha trasladado sus “deseos de paz, salud y empleo, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo". 

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha participado en el tradicional besapiés al Cristo de Medinaceli.

Miles de fieles han acudido a la Basílica de Jesús de Medinaceli para participar en el tradicional besapiés del primer viernes de marzo.  

