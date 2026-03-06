Ayuso y Almeida participan en el tradicional besapiés al Cristo de Medinaceli junto a miles de fieles en Madrid

5 / 10

Frente al Cristo de Medinaceli, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado la importancia de saber de dónde venimos y de mantener vivas las tradiciones que nos conectan con la historia y la fe de Madrid. Además, ha lanzado un mensaje contra las injusticias, los abusos y la explotación de mujeres y niñas obligadas a casarse contra su voluntad.