Josué Reyzabal alquila el hotel de los Cines Callao a Bypillow, grupo de Jaime Oliu

Josué Reyzabal, consejero delegado de Callao City Lights y Arconte, ha dado un nuevo paso adelante en su estrategia de crecimiento de su grupo de empresas, al haber llegado a un acuerdo a largo plazo con la cadena de hoteles Bypillow, a cuyo frente está Jaime Oliu, hijo del presidente del Banco Sabadell, por el que dicha cadena alquila el hotel boutique situado en el mismo edificio de los Cines Callao, propiedad de Reyzabal.

La operación se enmarca en un modelo de gestión que ha llevado a su grupo de empresas familiar a convertirse en siete años en un grupo líder mundial en gestión de espacios publicitarios vanguardistas, eventos, explotación de espacios culturales y gestión de activos inmobiliarios.

Y en paralelo, está directamente relacionado con la estrategia de Josué Reyzabal de convertir al eje de Gran Vía, con epicentro en los Cines Callao, en un circuito urbano único, el más grande de España y uno de los más grandes del mundo, de grandes pantallas LED digitales. Y con el apoyo de su grupo de empresas para que Madrid se consolide como un destino turístico y cultural de máxima relevancia a nivel mundial y en su apuesta por la reactivación económica de la zona de Callao y, a través de esta, de la capital de España.

En los Cines Callao, el grupo empresarial de Josué Reyzabal ha llevado a cabo la mayor rehabilitación en la historia de España en un cine tradicional, lo que ha supuesto entre otras cuestiones una dotación técnica que permite un nivel sobresaliente de insonorización que facilita tener una actividad en una sala (por ejemplo, exhibición cinematográfica) y una actividad completamente diferente en otra sala (eventos, musicales…).

Esta fuerte inversión en la rehabilitación del Cine Callao ha supuesto también que el edificio anexo al cine haya sido objeto recientemente de un proceso de rehabilitación integral, por lo que ha podido ser utilizado para la instalación de una cafetería y de un nuevo hotel boutique, que es el que ha alquilado Bypillow.

El grupo apostó por mantener los Cines Callao, que ahora cumplen 100 años, como epicentro de exhibiciones cinematográficas y como ejemplo del mantenimiento de la tradición y legado empresarial de su familia. Ahora su gestión se basa en la explotación de un inmueble singular: una sala polivalente cultural única en España, dedicada a exhibiciones de cine junto a otras actividades como eventos, premieres o musicales.

La apuesta por consolidar a Madrid como destino turístico y cultural, centrado en el eje de pantallas digitales de Gran Vía se ha visto redoblada por el 100 Aniversario de los Cines Callao, cuya celebración supone una programación de eventos, actividades y colaboraciones que se desarrollará a lo largo de todo este año y que reforzará su papel como uno de los principales referentes culturales de Madrid.