La agenda definitiva para exprimir Madrid este fin de semana: mercados, arte y conciertos

Madrid afronta un nuevo fin de semana con una agenda cultural y de ocio repleta de actividades repartidas por toda la ciudad y distintos municipios de la región. Mercados al aire libre, conciertos gratuitos, festivales, exposiciones y espectáculos convierten estos días en una oportunidad para descubrir nuevos planes sin salir de la capital.

Entre las propuestas culturales destaca la Milla del Arte, una muestra gratuita en la calle de Velázquez, 36 que reúne más de 200 obras de arte moderno y contemporáneo de artistas como Picasso o Giorgio de Chirico.

También regresa el Museo del Prado de Noche, que este sábado permitirá acceder gratuitamente a algunas de sus salas entre las 20:30 y las 23:30 horas.

Mercados, gastronomía y planes al aire libre

Los mercados vuelven a ser uno de los grandes atractivos del fin de semana. El Mercado de las Ranas regresa este sábado al Barrio de las Letras de 12:00 a 19:00 con puestos de moda, artesanía, diseño y gastronomía.

También vuelve el popular Mercado de Motores al Museo del Ferrocarril durante el sábado y el domingo, con puestos de productos independientes, música en directo y food trucks. La entrada es gratuita.

En la sierra madrileña, el Mercadillo de Antigüedades de Navacerrada se celebra todos los domingos de 9:00 a 15:00 en la avenida de Madrid. Este mercado reúne muebles antiguos, vinilos, libros y objetos de colección en un entorno natural único.

Otra propuesta diferente llega con Art Lab, un evento que combina arte, música y gastronomía en Espacio Perón entre el 5 y el 7 de marzo. La cita reúne a artistas y artesanos, incluye degustaciones gastronómicas y cuenta con sesiones de DJ durante toda la jornada.

En Fuenlabrada, el sábado se celebra además el Día de la Tortilla, una jornada festiva con música, zona infantil y el reparto gratuito de 2.000 raciones de tortilla en la Plaza de la Convivencia del Parque Ferial.

Para quienes prefieran disfrutar de la naturaleza, la Quinta de los Molinos continúa ofreciendo uno de los espectáculos naturales más esperados del año: la floración de los almendros, con cerca de 2.000 árboles en flor.

Exposiciones y arte en toda la ciudad

Madrid vive también una intensa semana cultural con ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo que se celebra en Ifema hasta el domingo, y con la Semana del Arte Contemporáneo, que reúne exposiciones y eventos en distintos espacios de la ciudad.

Entre las muestras destacadas se encuentra Arte urbano. De los orígenes a Banksy en la Fundación Canal, con más de 60 obras de artistas como Jean-Michel Basquiat, Keith Haring o Invader.

También puede visitarse en el Museo Thyssen-Bornemisza la exposición Hammershøi. El ojo que escucha, que reúne cerca de un centenar de obras del pintor danés Vilhelm Hammershøi.

Otra de las propuestas es la oportunidad de acceder a la Suite Real del Four Seasons Hotel Madrid para ver una selección de obras de Cristina Lucas, una visita poco habitual que permite recorrer este espacio de 431 metros cuadrados mientras se exhiben varias de sus obras. La experiencia se organiza mediante pases programados y la entrada tiene un precio de 5 euros destinado íntegramente a la asociación CRIS contra el cáncer.

A estas exposiciones se suman Wunderkammer, la muestra gratuita de la ilustradora Ana Juan en CentroCentro, y Cuéntame Alcalá, una exposición inmersiva en Alcalá de Henares que permite recorrer escenarios y objetos originales de la serie o la exposición de Ana Locking Nostalgia Utopía en el Canal de Isabel II con más de 160 piezas de la diseñadora.

Conciertos y festivales culturales

La música tendrá un papel destacado durante el fin de semana. El viernes 6 se celebra el concierto gratuito de Ana Alcaide en el Centro Cultural Casa de Vacas a las 19:00, con reparto de entradas una hora antes.

Ese mismo día actuarán también los músicos brasileños Moreno Veloso y Doménico Lancelotti en el Centro Cultural Alfredo Krauss, también con acceso gratuito.

El sábado será el turno de Chug Spring Project, dentro del Festival Centro a Compás, con concierto gratuito en el Centro Cultural Clara del Rey.

Otro de los grandes eventos culturales es Teatralia, el Festival Internacional de Artes Escénicas que arranca el 6 de marzo y se prolonga hasta el día 29. La cita reúne 30 espectáculos de teatro, circo, danza y música en diferentes teatros de Madrid y en 17 municipios de la Comunidad.

Otros planes del fin de semana

El sábado 7 también se podrá ver el espectáculo de danza contemporánea Las almejas que hablan en el Centro Juvenil Pipo Velasco.

En el Teatro Bellas Artes se representa el espectáculo de mentalismo Despierta, de Toni Pons, mientras que el teatro Fernán Gómez acoge la obra 1984, basada en la novela de George Orwell.

Por otro lado, el domingo 7 comienza además la nueva temporada en el Hipódromo de la Zarzuela, con carreras de caballos, ocio familiar y oferta gastronómica.