Las feministas se olvidan de Ábalos y Errejón y atacan a Ayuso y a Abascal: "Ojalá sus madres hubieran abortado"

"Vox, PP la misma mierda es", "qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar o Ayuso payasa, vete a tu casa". Entre cánticos contra la derecha, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal, Libertad Digital se ha adentrado en la huelga feminista convocada por el Sindicato de Estudiantes en Puerta del Sol para sondear a los jóvenes sobre todas las polémicas recientes que rodean al feminismo y al Gobierno de Pedro Sánchez.

Entre ellas, los escándalos sexuales de la izquierda, las leyes aprobadas por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y Ana Redondo y cuestiones como la prohibición del burka. "Estamos aquí porque es muy importante para acabar contra el machismo y el fascismo y el auge reaccionario de los últimos años", señala un joven a nuestros micrófonos.

Varias chicas han sido muy críticas con la ley del sólo sí es sí, la norma impulsada por Montero que derivó en la rebaja de penas a violadores: "Evidentemente, lo vemos mal". "Es una vergüenza, la verdad. Me parece increíble". "No es nada justo pero por eso estamos aquí".

"Cuando se impulsó evidentemente se buscaba mejorar la calidad de vida de las mujeres y de las personas del colectivo LGBT y yo como mujer y como persona del colectivo LGBT me siento muy respaldada por el gobierno de ese momento, sí que creo que hubo cosas que no se ejecutaron de la mejor manera, probablemente para contentar a todo el mundo y que los fachas se quedaran un poco ‘removidos’ y eso igual funcionó", añade otra sobre la ley sueltavioladores.

Sobre los escándalos sexuales de la izquierda con figuras como José Luis Ábalos o Íñigo Errejón, una chica ha opinado de esta manera: "Lo vemos mal, da igual que la persona sea de izquierdas o de derechas. El machismo es algo que está presente en todas partes, sí que es verdad que en la izquierda ha habido bastante desencanto porque precisamente es un sector del que se espera más y creo que no está satisfaciendo a nadie pero es igual de ‘castigable’ que lo haga la izquierda que que lo haga la derecha. Y creo que la coalición de izquierda se está quedando muy corta y no hubo ninguna representación del feminismo en el encuentro que hubo la semana pasada y no me parece suficiente".

Burka e islam

Sobre la iniciativa impulsada por PP y Vox para prohibir el burka y el niqab una de las manifestantes entrevistadas por LD apunta lo siguiente: "La prohibición del burka me parece una tontería, lo siento, así lo digo; porque es la libertad de una mujer. Si una mujer se siente bien con eso...".

Otra chica del mismo grupo ha señalado que "es un poco complicado porque los partidos políticos que han intentado llevarlo a cabo lo llevaban desde una perspectiva racista, más que desde una perspectiva de ayudar a la mujer y liberarla de esa imposición del hombre".

"Todas las religiones, monoteístas o no monoteístas, catolicismo, semitismo o el islam, todas oprimen a las mujeres. Creo que ahora mismo nosotros, de mayoría blanca y cristiana, no estamos en posición de decirle a una mujer qué ponerse y qué quitarse, y que sacar el burka a colación en una sociedad donde sinceramente... yo soy de Madrid y no he visto a nadie con burka en mi vida", añade otra joven.

Así ha sido la manifestación de la huelga estudiantil feminista en Madrid ❤️‍🔥 Ni el frío, ni el viento ni la lluvia pueden frenar a las feministas combativas. Hay que convertir nuestra rabia en organización. Esta lucha son los 365 días del año. Ahora a por el #8M2026 💜 pic.twitter.com/3OS3nXNsTE — Sindicato de Estudiantes de Madrid (@SEMadrid_) March 6, 2026

Mientras un chaval explica que "Rufián hizo unas declaraciones sobre el burka que no me gustaron para nada. Yo creo que es muy importante profundizar en derechos feministas sin una visión del hombre blanco, heterosexual, europeo, que llega para emancipar a las mujeres".

"Estamos bastante descontentas porque es que no nos toman en serio. Se está cayendo todo en picado y que están discutiendo sobre cosas que no deben ser en vez de centrarse en lo que es verdaderamente importante". "Se utilizan discursos que quieren contentar a la población y luego no se llevan a cabo, entonces tampoco me sorprende", lamenta otra joven.