Metro de Madrid cierra la Línea 3 entre Sol y Moncloa durante el fin de semana

La circulación de trenes en la Línea 3 de Metro de Madrid, en el tramo comprendido entre las estaciones de Sol y Moncloa, se verá interrumpida desde este viernes día 6 hasta el próximo domingo, día 8. El corte, que afectará a los miles de usuarios, se debe a la realización de diversas obras de mantenimiento y renovación en la infraestructura del suburbano.

Según ha informado la propia compañía, los trabajos programados permitirán llevar a cabo la renovación de la superestructura de vía en la estación de Plaza de España, así como en el túnel que conecta esta parada con la de Ventura Rodríguez. Desde la empresa pública han detallado que estas intervenciones son "imprescindibles" para poder asegurar la máxima fiabilidad del servicio a los viajeros, prolongar la vida útil de la red ferroviaria y, sobre todo, mejorar los estándares de seguridad.

Para poder acometer esta modernización, los técnicos requieren disponer de un intervalo de tiempo continuado, lo que hace inviable realizar las labores únicamente durante la banda nocturna donde el Metro permanece cerrado.

Con el fin de minimizar las lógicas molestias que este tipo de cierres provocan en los desplazamientos de los ciudadanos, se habilitará un servicio especial de autobuses de carácter totalmente gratuito. Estos vehículos conectarán Moncloa y Callao en superficie, operando con el mismo horario que habitualmente ofrece el servicio del suburbano.

Además de esta flota sustitutiva, cabe destacar que casi todas las paradas afectadas cuentan con correspondencia con otras líneas de la red. Estaciones como Sol, Callao, Plaza de España, Argüelles y Moncloa disponen de enlaces que permitirán a los viajeros reorganizar sus rutas subterráneas. La única excepción es Ventura Rodríguez, cuyos usuarios dependerán enteramente de las alternativas en superficie para llegar a su destino.

En este sentido, los ciudadanos también tienen a su disposición la red habitual de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). La línea 133 de autobús cubre el mismo recorrido por la calle entre Moncloa y Callao, mientras que la línea Circular realiza de forma parcial el trayecto que separa Moncloa de la céntrica Plaza de España.

Para evitar confusiones y guiar a los usuarios, Metro reforzará el personal de atención en todos los vestíbulos implicados.