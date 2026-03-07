El ministro de Transformación Digital y de Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha calentado aún más el 8-M insultando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tachándola de "presidenta machista" y le ha acusado también de estar en la "avanzadilla" de una "guerra cultural contra el feminismo".

Estas declaraciones del ministro López calientan aún más el 8-M. Y es que, este viernes, Libertad Digital se desplazó a la huelga feminista convocada por el Sindicato de Estudiantes y pudo constatar como los asistentes se olvidaron de personas como José Luis Ábalos o Iñigo Errejón y aprovecharon para atacar a Ayuso, Santiago Abascal o la Conferencia Episcopal.

Durante el acto de los Premios 'Ana Tutor', el ministro ha asegurado que "hay que leer todos los días" lo que dice Ayuso y el PP. "Todos los días hay alguna declaración, cositas que suenan a broma: habría que hacer un día del hombre, habría que acordarse de los hombres maltratados o no utilizar los recursos del Pacto de Estado contra la violencia de género para la violencia de género", ha señalado.

En este sentido, ha subrayado que todo ello forma parte de lo que ha denominado una "verdadera guerra cultural" contra el feminismo. "Provocaciones en el día a día. Mejor cogemos el dinero de la violencia de género y se lo damos a políticas de natalidad", ha añadido. El socialista ha afirmado que esta estrategia demuestra que, pese a décadas de lucha feminista, "puede haber una presidenta machista, como es el caso de Ayuso".

Asimismo, ha reprochado a la presidenta madrileña su posición en cuestiones de política internacional, siempre contraria a la del Gobierno central. "Si hay un genocidio en Gaza, ¿dónde va Ayuso? A apoyar con el embajador de Israel. Si Trump amenaza a España, ¿dónde va Ayuso? A apoyar al que amenaza a España", ha señalado.

En este contexto, López ha criticado que el PP y Ayuso, a su juicio, sean incapaces de defender a España cuando hace lo correcto o cuando el país recibe reconocimiento internacional, en referencia al 'no a la guerra' entonado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.