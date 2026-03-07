La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, decidió este viernes no acudir al acto institucional por el 8M del Ayuntamiento de Madrid. Un rato antes de su comienzo, había asegurado que lo que allí dijera el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, sería poco más que "un bla, bla, bla".

"Permítanme empezar mi intervención mostrando todo mi apoyo y todo mi cariño a Rita Maestre", arrancó sin embargo Almeida su intervención. "Son muchas las cosas que pueden separarnos a Rita y a mí, pero estoy seguro de que si algo nos une es el respeto a la persona, a la mujer, a la dignidad, a los derechos, y por tanto el respeto que nos debemos tener todos y cada uno de nosotros", dedicó el alcalde a la de Más Madrid, antes de enviarle "un abrazo" y "todo el cariño" del grupo municipal.

La escena llegaba apenas una hora después del tono que había empleado la propia Maestre para justificar su ausencia a las puertas del Palacio de Cibeles —lugar del acto—. Acompañada por un grupo de trabajadoras de los espacios municipales de Igualdad que se manifestaba allí, no solo cargó contra el propio evento, sino también contra la política de Almeida en esa materia. "Hoy Almeida, dentro de ese acto, al que ya digo que no voy a ir, va a hablar de Irán como si le importaran los derechos de las mujeres", se limitó casi a decir.

Según sostuvo, todo lo que el alcalde pudiera decir allí sería "un bla, bla, bla"; sería "retórico"; sería "agarrar con una mano la pancarta del 8 de marzo y con la otra recortar los derechos de las mujeres". Así, Maestre se decidió a no entrar.

Almeida celebra el acto del 8M y fuera las trabajadoras de los Espacios de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid en huelga porque se los quiere cargar. Con una mano propaganda, con la otra recortes brutales en prevención y protección de la violencia machista. La hipocresía del PP. pic.twitter.com/vWq63yrVWu — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) March 6, 2026

Pero la realidad es que, después de lo ocurrido el jueves, se podía prever que Maestre acapararía buena parte de las miradas en Cibeles.

Y así ocurrió, incluso antes de que comenzara el acto. Antes de entrar al auditorio, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, le trasladó todo su "cariño" e instó a no "normalizar" el acoso de "matones" a las mujeres que hacen política.

Fue el jueves cuando Maestre, a través de un vídeo en sus redes sociales, reveló que había denunciado la difusión de la dirección de su casa en anuncios anónimos de páginas web de servicios sexuales. Según explicó, esa publicación ha provocado que desde hace un año hombres acudan hasta su puerta creyendo que "pueden pagar por sexo".

La propia portavoz relató esa misma noche en Hora 25 que tras interponer la denuncia la Policía Municipal le ofreció un servicio de escoltas. Fue precisamente esa patrulla la que interceptó a uno de los hombres que había acudido a su domicilio. "El tipo no sabía exactamente dónde venía. 'Yo es que he quedado con una chica', decía", recordó la concejala.

Este viernes, al ser preguntada por la prensa, Maestre manifestó que afronta la situación "serena, tranquila". "Tienen el objetivo de que las mujeres nos volvamos a nuestras casas y vamos a responder precisamente unidas y fuertes", proclamó.