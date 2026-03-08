Así es el nuevo y exclusivo club del Edificio Metrópolis: 'Spa de Langostas', código de vestimenta y nada de fotos
El histórico edificio de Madrid reabre convertido en un club privado de ocho plantas con restaurantes, hotel boutique y espacios solo para socios.
Fachada del Edificio Metrópolis
El icónico Edificio Metrópolis, en la esquina de Gran Vía con Calle de Alcalá, reabrió sus puertas el pasado mes de enero tras más de cinco años de obras. Dentro, se alberga ahora el privado Club Metrópolis, inaugurado por el Grupo Paraguas, un nuevo espacio que mezcla restaurante, hotel y club exclusivo en uno de los edificios más reconocibles de la ciudad.
Interior de una de las estancias del club
El proyecto ocupa más de 6.000 metros cuadrados repartidos en ocho plantas. Pero no todo el mundo puede acceder a todas ellas: solo cuatro están abiertas al público general, mientras que el resto queda reservado para socios del club, una comunidad internacional de 1.500 miembros cuyo cupo inicial de socios ya fue cubierto. Según el propio club, la incorporación al mismo contempla una cuota de inscripción de 2.000 euros, mientras que la membresía individual tiene un coste anual de 3.500 euros.
Entrada al Edificio Metrópolis
Los integrantes de esta comunidad tendrán acceso a más de 200 experiencias exclusivas al año, desde fiestas y conciertos hasta viajes. Pero la vida dentro del club también está sujeta a ciertas normas: existe un código de vestimenta y no está permitido hacer ni difundir fotos sin autorización previa. Además, las llamadas telefónicas solo pueden realizarse en zonas habilitadas y el uso de ordenadores portátiles queda limitado a determinados espacios y horarios.
La langosta, la gran protagonista
La planta subterránea, la primera abierta al público, es uno de los espacios más llamativos del club. Allí se encuentra el llamado Spa de Langostas, un espacio nocturno donde el marisco vivo es el protagonista gastronómico y que además incluye música, iluminación teatral y una pista de baile con DJ.
Uno de los siete conceptos gastronómicos del club
Este lugar mezcla restaurante y ambiente de fiesta en un mismo espacio, con una estética inspirada en el fondo del mar. Abre por la tarde y se alarga hasta la madrugada.
Otro de los espacios gastronómicos
En la planta de calle, abierta a todo el público desde primera hora de la mañana y hasta las 4:00 de la madrugada, se encuentra Tasca Fina, una reinterpretación de la taberna española. Aquí aparecen clásicos como croquetas, arroces o chipirones fritos, aunque elaborados con ingredientes de alta calidad.
Vistas desde el edificio a la calle Alcalá
En ese mismo nivel, también abierto a todo el que quiera, está la Barra de Oricios, una barra circular para unas treinta personas centrada en el producto del mar. Ostras, navajas y otros mariscos de distintas costas españolas forman parte de una carta pensada para comer directamente frente al producto.
Una de las escaleras del Metrópolis
A partir de la primera planta empiezan las zonas reservadas para socios. Allí está el restaurante Victoria, donde la cocina apuesta por elaboraciones mínimas para destacar el producto: desde ventresca de atún en formato niguiri hasta carpaccio de gamba roja con caviar de oricio.
Interior de una de las estancias del club
En esa misma planta se esconde también la llamada Sala del Tiempo, una sala privada que los socios pueden alquilar para encuentros o celebraciones. El espacio está coronado por una cúpula de colores y comparte la misma carta gastronómica del restaurante.
Vistas desde el edificio a la calle Alcalá
La segunda planta (exclusiva para socios) funciona como el espacio más social del club. La Galería es una sala tipo lounge donde se sirven snacks y platos ligeros pensados para compartir, en un ambiente más relajado que el del restaurante formal.
Una de las 19 suites del Edificio Metrópolis
El edificio también incluye un pequeño hotel boutique distribuido en dos plantas. Son solo 19 suites abiertas al público con vistas a lugares clave del centro de Madrid como Plaza de Cibeles, Parque del Retiro o la propia Gran Vía.
Una de las 19 suites del Edificio Metrópolis
Entre los detalles más curiosos del hotel está la llamada “carta de almohadas y sábanas”. Y es que los huéspedes pueden elegir distintos tipos de tejidos y almohadas para personalizar el descanso.
Un baño de una de las suites
Además, quienes se alojan en estas habitaciones no solo duermen en el edificio: también pueden acceder a la vida del club. Es decir, tienen entrada a sus restaurantes, eventos y espacios reservados durante su estancia.
Interior de una de las estancias
La quinta planta está dedicada a actividades culturales y de bienestar. Allí se celebrarán eventos, clases de yoga o actividades relacionadas con la salud, además de encuentros culturales organizados por el propio club para exclusivamente socios y acompañantes.
Marta Seco y Sandro Silva, fundadores del Grupo Paraguas
Como broche final, en la parte superior del edificio se accede uno de los espacios más exclusivos para los socios del club: un rooftop junto a la histórica estatua de la Victoria Alada que corona el edificio. La terraza incluye una zona de parrilla llamada “El Jardín" y un bar de cócteles con el nombre “La Cúpula”.