Los sintecho expulsados de Barajas por AENA llegan a la sala de espera de Urgencias Infantiles de La Paz

Seis meses después de la expulsión dictada por AENA, dependiente del Ministerio de Transportes, de los casi 500 sintechos que pernoctaban en el aeropuerto de Barajas, un grupo de estas personas sin hogar se ha mudado ahora a la sala de espera de Urgencias Infantiles del Hospital La Paz. Durante las últimas semanas, alrededor de 30 sintechos han pasado allí las noches, tal y como han denunciado los trabajadores del centro.

De los varios consultados por Libertad Digital, solo una trabajadora asegura haber tenido conocimiento de la situación. "Lo que sabemos es que había 28 personas durmiendo en las Urgencias del Infantil", confirma. Relata que, el pasado fin de semana, vinieron a quitar las bancadas que había en la sala para evitar su pernocta. "Eran unos sillones como largos azules y los han quitado todos, allí dormían de puta madre. Los han echado a todos", cuenta.

La misma trabajadora asegura que Samur Social acudió para intentar reubicarles en distintos centros de acogida municipales, pero "no han querido". Según ella, la razón es que estos lugares "tienen horarios" y "eso no les interesa".

Aunque la situación se hizo pública por las denuncias del personal, la Comunidad de Madrid la corroboró oficialmente el pasado miércoles. El portavoz regional, Miguel Ángel García, explicó entonces que la Consejería de Sanidad ya está tomando las "medidas correspondientes" para resolver un problema que el Gobierno central "no supo resolver".

"Tenemos un Gobierno que todo lo que toca lo convierte en un caos y luego busca siempre culpables entre otras administraciones públicas", manifestó. Aun así, aseguró que trabajarán de la mano de los servicios sociales para dar respuesta al escenario "agendado" por el Ejecutivo central.

Un día más tarde, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, respondió sin embargo al ser preguntada en rueda de prensa que el Ayuntamiento desconocía que la situación se produjera de manera generalizada, más allá de "alguna cosa puntual". "Por supuesto estamos a disposición del propio hospital para trabajar de manera conjunta. Tenemos unidades de trabajo social en los distintos hospitales para poder derivar a esas personas en función de las necesidades a los recursos municipales", ofreció.

Sanz recordó además que, a diferencia de otras administraciones, el Consistorio sí se ha implicado en su atención: "Trabajaremos como lo hicimos en Barajas, lamentablemente otras administraciones no lo hicieron, nosotros sí, nos implicamos total y absolutamente a lo largo de estos años. Hemos incrementado la red de recursos para personas sin hogar de manera muy sustancial, alcanzamos ya las 1.200 plazas y vamos a seguir invirtiendo para poder ayudar a todas esas personas".