Ayuso anuncia ayudas pioneras en España de hasta 150.000 euros para autónomos: estos son los requisitos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado nuevas ayudas destinadas a apoyar el crecimiento de microempresas y trabajadores autónomos en la región. El programa, que el Consejo de Gobierno prevé aprobar este miércoles, contempla subvenciones de hasta 150.000 euros para financiar proyectos de expansión empresarial.

Díaz Ayuso ha presentado esta iniciativa durante un encuentro empresarial organizado junto a la Cámara de Comercio España-Estados Unidos en Nueva York. Según ha explicado, el objetivo es impulsar empresas que ya están en funcionamiento y que buscan crecer mediante financiación directa para sus proyectos de desarrollo.

Las ayudas contemplan subvenciones de hasta 140.000 euros, que podrán ampliarse en 10.000 euros adicionales si el beneficiario desarrolla su actividad en alguno de los 142 municipios madrileños con menos de 20.000 habitantes. El Gobierno regional financiará hasta el 50% del importe necesario para el proyecto de expansión, siempre que la empresa o el autónomo presenten un plan de negocio detallado que justifique la inversión prevista.

Durante su intervención, la presidenta ha señalado que el objetivo es facilitar recursos a negocios que ya han demostrado su viabilidad y que necesitan apoyo para avanzar en una nueva fase de crecimiento.

Requisitos para acceder a las ayudas

El programa está dirigido a microempresas con un máximo de nueve trabajadores y a trabajadores autónomos que desarrollen su actividad en la Comunidad de Madrid. Además, deberán acreditar al menos tres años de existencia, requisito que busca orientar las ayudas hacia negocios que ya han superado la etapa inicial de puesta en marcha.

Los solicitantes deberán presentar un plan de negocio orientado a la expansión que detalle la inversión necesaria y las actuaciones previstas para el crecimiento de la actividad. Con este sistema, la Administración autonómica pretende facilitar que estas empresas puedan acceder a financiación para proyectos que, según el Ejecutivo regional, suelen encontrar mayores dificultades para obtener recursos en el mercado.

Apoyo a empresas en fase de consolidación

El Ejecutivo madrileño ha explicado que la iniciativa busca reforzar a las empresas que atraviesan la etapa de consolidación. En ese momento suelen aparecer obstáculos como el acceso limitado a financiación para ampliar la actividad o avanzar en procesos de digitalización.

El programa incluye un incentivo adicional para los negocios ubicados en municipios con menor población. En concreto, los proyectos desarrollados en localidades con menos de 20.000 habitantes podrán optar a 10.000 euros adicionales, lo que eleva el máximo de ayuda hasta los 150.000 euros.

Según la Comunidad de Madrid, esta medida busca favorecer el desarrollo económico en el ámbito local y reforzar la actividad empresarial en los municipios de menor tamaño. La región cuenta actualmente con 142 localidades con menos de 20.000 habitantes, que podrán beneficiarse de esta prioridad dentro del nuevo programa de ayudas.