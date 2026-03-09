La oposición en bloque se lanza contra el viaje de Ayuso, que aboga desde Nueva York por "fomentar alianzas"

Muy crítica ha sido la oposición en la Asamblea de Madrid con el viaje institucional de tres días a Nueva York de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Los grupos parlamentarios han cuestionado este lunes la utilidad y el contenido del que es ya el sexto viaje oficial a Estados Unidos de Ayuso desde que preside la región, y el tercero en menos de nueve meses.

Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Más Madrid, PSOE y Vox han coincidido en señalar que la dirigente autonómica debería centrarse en sus competencias regionales, mientras que el Partido Popular ha reivindicado este viaje oficial para seguir atrayendo inversión a Madrid.

Minutos después de este torrente de críticas, la propia presidenta ha reivindicado su viaje para mostrar el papel de la región de "alianza y unión contra tiranías". Así lo ha señalado en un encuentro en Nueva York con empresarios e inversores, en el que ha subrayado que este viaje, a pesar de su situarse en un contexto geopolítico marcado con la escala bélica entre Estados y Unidos e Irán, se organiza "con mucho tiempo". "Se hacen pensando en positivo por todo lo que nos une", ha defendido.

En concreto, ha puesto el foco en los "muchísimos lazos" que unen a España y Estados Unidos "gracias al esfuerzo de tantas personas que han arriesgado su patrimonio y el de sus hijos, sus empresas y sus vidas personales para estar a un lado y al otro sembrando y cosechando".

Por ello, ha señalado que a lo largo de estos días "intensos" quieren seguir hablando con inversores y decirles que Madrid, "la región al servicio de España, tiene muy claro cuál es su papel de alianza, de unión y es la casa de todos los ciudadanos que viven en torno a unos valores, en torno a la libertad y a la vida, contra tiranías y contra los abusos", además de "con máximo respeto al capital, a la empresa". Además, Díaz Ayuso ha reivindicado que EEUU es uno de sus principales "aliados" además de ser "mercado prioritario", además de señalar que desde la Comunidad de Madrid lo que quiere es fomentar alianzas y no "inventar la historia".

Más Madrid fiscaliza los costes

A esta ofensiva se ha sumado la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien ha anunciado el registro de una batería de preguntas parlamentarias para conocer el coste detallado del desplazamiento. Bergerot ha calificado de "abuso de privilegios" la agenda de la presidenta, criticando encuentros como el mantenido con el alcalde de Sevilla en suelo estadounidense o su asistencia a espectáculos de flamenco.

"Comienza una semana marcada por la vergüenza ajena", ha señalado la portavoz, quien también ha cargado contra la presencia de la mandataria en el diario The Algemeiner —al que tacha de "proisraelí"— por considerarlo un apoyo a la guerra en Gaza y el Líbano.

El PSOE ve "injustificable" la visita y "exótica" la reunión con Sanz

En la misma línea de reproches, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha tildado el viaje de "injustificable políticamente". Espinar ha ironizado sobre lo "exótica" que resulta la agenda y ha criticado especialmente los encuentros con fondos de inversión, argumentando que estos actores son responsables de tensionar el mercado de la vivienda en la región.

Según la portavoz socialista, el viaje no traslada el sentir mayoritario de los madrileños y ha exigido al Ejecutivo regional que justifique cada euro invertido en esta estancia en Estados Unidos.

Vox apela al marco competencial autonómico

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, ha subrayado que la política exterior es una competencia exclusiva del Gobierno de la nación. La formación sostiene que Ayuso "debería estar en Madrid" atendiendo la gestión de la sanidad, la vivienda o el transporte público.

Según Henríquez de Luna, este tipo de viajes "no tienen sentido" en el ámbito de una administración regional y ha pedido a la presidenta que priorice los problemas internos de la Comunidad frente a la proyección internacional.

El PP destaca el retorno de 28.000 millones

Pese a las críticas de la oposición, el portavoz del Grupo Popular, Carlos Díaz-Pache, ha blindado la utilidad del viaje aportando datos de impacto económico. Según las cifras del PP, desde que Ayuso preside la Comunidad de Madrid, Estados Unidos ha invertido más de 28.000 millones de euros en la región.

Pache ha detallado reuniones de alto nivel con los responsables de Paypal y Apollo Global Management —nuevo socio del Atlético de Madrid— y encuentros con un centenar de empresas, fondos de inversión y startups norteamericanas junto a la Cámara de Comercio España-Estados Unidos.

"El Gobierno de Pedro Sánchez tiene una política exterior caótica donde nos felicitan dictaduras y terroristas", ha zanjado el portavoz popular.

Choque por la declaración institucional de política exterior

Al margen de las críticas al viaje, el PSOE ha presentado una propuesta de declaración institucional para que la Asamblea respalde la política exterior del Gobierno de España en Oriente Próximo. El texto buscaba un compromiso con la vía diplomática y la condena a Irán, pero el PP ya ha adelantado su rechazo, lo que impedirá que prospere al requerir unanimidad.

Díaz-Pache ha argumentado que no pueden avalar una estrategia que consideran un "caos planificado" y que no ha sido explicada por el presidente Sánchez en sede parlamentaria.