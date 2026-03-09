Madrid blinda su hostelería: la nueva estrategia para hacer frente a retos como el absentismo o el relevo generacional

El absentismo laboral, el relevo generacional, la formación y la atracción de talento. Son algunos de los retos a los que la hostelería madrileña busca hacer frente mediante un refuerzo de la competitividad. Así se recoge en el Plan Estratégico 2026-2029 elaborado por Hostelería Madrid, en el que la sostenibilidad, la formación y el emprendimiento se sitúan como los tres pilares fundamentales.

El plan —presentado este lunes por el presidente de Hostelería Madrid, José Antonio Aparicio, y la directora de Desarrollo, Patricia Mota— supone una hoja de ruta con la que la organización quiere consolidar una nueva etapa centrada en la gestión, la competitividad, la sostenibilidad y la defensa sectorial.

En el ámbito de la sostenibilidad, aparte de los desafíos mencionados anteriormente, el sector busca encarar la adaptación normativa de las pymes, el urbanismo, la innovación y la capacidad del sector para responder a los cambios de la ciudad.

Asimismo, la estrategia refuerza el papel de la organización como "nexo" entre hosteleros, administración y sociedad. Para ello, se apoya en una "estructura consolidada" de 9 departamentos, 11 áreas de trabajo, 35 profesionales y más de 25 proyectos en marcha.

El acto ha contado con la participación de autoridades como el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martín Izquierdo, y la delegada de Economía, Innovación y Hacienda del Consistorio, Engracia Hidalgo. Martín ha indicado que la industria hostelera se ha consolidado como "un referente y un pilar esencial" para la proyección internacional del destino.

Sobre el compromiso desde el Ejecutivo autonómico con la gastronomía, el viceconsejero ha recordado las iniciativas destinadas a mejorar la competitividad, impulsar la digitalización y promover la oferta gastronómica de la región. Algunas de ellas son 'Decanta Madrid', proyecto orientado a difundir los vinos de la región y el enoturismo, o rutas gastronómicas como 'Villas a fuego lento', concebidas para fomentar las visitas en temporada baja a municipios turísticos con la gastronomía como principal reclamo.

Más de 95 millones de euros en 25 proyectos

Durante su intervención, Engracia Hidalgo ha reafirmado el compromiso del Consistorio con el fortalecimiento de la hostelería, especialmente de pymes y autónomos, a través de la Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Actividad Comercial y Hostelera 2025-2027, que contempla una inversión de más de 95 millones de euros en los próximos dos años en 25 proyectos específicos.

De acuerdo con Hidalgo, dicha estrategia municipal se articula en torno a la profesionalización del talento, el impulso al emprendimiento y la aceleración de la transformación digital en los negocios hosteleros.

"Madrid vive un gran momento, mantenerlo y consolidarlo depende de que sigamos trabajando con responsabilidad y con una visión compartida. Nuestro compromiso es claro: el Ayuntamiento seguirá acompañando a nuestras pymes y defendiendo un entorno estable y competitivo para que la hostelería madrileña continúe siendo una de las grandes fortalezas de la ciudad", ha sostenido la delegada.

En materia de emprendimiento, el Ayuntamiento ofrece ayudas directas de hasta 10.000 euros para facilitar el traspaso de negocios viables, además de servicios de asesoramiento personalizado a través de Madrid Emprende, que el último año atendió a más de 12.800 emprendedores.

También se impulsan iniciativas formativas para fomentar el relevo generacional en el sector, entre las que destacan la Escuela Municipal de Hostelería y Alimentación de Santa Eugenia, que ofrece 8.000 horas anuales de formación certificada, y la Escuela de Pastelería y Panadería del Mercado de Puerta Bonita, integrada en las actividades formativas desarrolladas por la Escuela de Comercio del Ayuntamiento de Madrid.

Otro de los pilares del Consistorio es la apuesta por la transformación digital y la sostenibilidad, donde se destinan 1,5 millones de euros anuales para digitalización con el objetivo de que las pymes optimicen su gestión. En cuanto al apoyo fiscal, el Ayuntamiento ha incrementado la bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del 50% al 95% para los 170 establecimientos centenarios.

Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, la hostelería madrileña aporta en la capital el 20,4% del valor bruto sectorial y cuenta actualmente con 27.538 locales operativos (20.227 de restauración y 7.311 de alojamiento), además de sostener 155.256 puestos de trabajo.