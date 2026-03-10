Corrupción en el PSOE-M: imputada la alcaldesa de El Boalo por adjudicar 135.000 euros a familiares

La justicia estrecha el cerco sobre la gestión del PSOE en la sierra madrileña. Una diligencia del Juzgado de Instrucción número 6 de Colmenar Viejo, a la que ha tenido acceso la cadena SER, ha confirmado la condición de "denunciada e investigada" de la actual alcaldesa de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, Soledad Ávila Ribada, por presuntos delitos de corrupción.

La causa judicial pone el foco en la adjudicación recurrente de contratos menores a familiares directos durante su etapa como concejala de Educación y tercera teniente de alcalde entre los años 2015 y 2023.

Una red de contratos familiares de 135.000 euros

El origen de la causa se sitúa en marzo de 2025, cuando un informe del secretario municipal y una auditoría forense encargada por el entonces alcalde, Sergio Sánchez Yunquera (PP), destaparon que Ávila había adjudicado de forma recurrente contratos por importe superior a los 135.000 euros a tres hermanos, una cuñada y dos sobrinos.

El informe de secretaría resultó concluyente al señalar que "se aprecia haber vulnerado la prohibición para contratar de la Sra. Ávila con sus familiares", conforme al artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, con una "evidente reincidencia". Ante la gravedad de los indicios, la Fiscalía ha solicitado formalmente estar presente en las declaraciones de los testigos clave, entre ellos la interventora municipal, lo que refuerza la tesis de que los hechos podrían constituir delitos de prevaricación y malversación.

El polémico regreso al poder mediante una moción de censura

La situación procesal de Soledad Ávila resulta especialmente relevante por el contexto político del municipio. La ahora investigada accedió al cargo el pasado 12 de noviembre de 2025 tras promover una moción de censura contra el popular Sánchez Yunquera, el mismo edil que había destapado las irregularidades ante la justicia.

Desde la dirección regional del PSOE se ha intentado marcar distancias con la alcaldesa, según la cadena SER. Según fuentes socialistas, el partido la expulsó en el mismo instante en que impulsó dicha moción de censura. Sin embargo, esta supuesta medida disciplinaria nunca se ha comunicado oficialmente al Ayuntamiento. A día de hoy, Soledad Ávila y sus concejales siguen formando parte del grupo municipal socialista pese a sentarse en el banquillo de los investigados.

Alfonso Serrano: "La echaron por denunciar posibles corruptelas"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha vinculado la imputación de la regidora con la maniobra política para desalojar al Partido Popular de la alcaldía y frenar la investigación de la gestión previa."Hubo una moción de censura por concejales del Partido Socialista para echar a Sergio Sánchez Yunquera. Le echaron porque Sergio había denunciado posibles corruptelas en la época anterior del PSOE", ha señalado Serrano.

El dirigente popular ha recalcado el contraste entre ambas gestiones: "Esa mujer hoy está imputada por corrupción, precisamente por lo que denunció nuestro compañero. Esa es la diferencia de allí donde gobierna el Partido Popular y donde gobierna el Partido Socialista".