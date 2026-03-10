Estos son los cinco proyectos que ya estudia la Comunidad de Madrid para llevar el Metro al futuro Madrid Nuevo Norte

El Gobierno regional publica este martes 10 de marzo en el Portal de Trasparencia regional las cinco alternativas que estudia para llevar a cabo la ampliación de Metro hasta el desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte.

La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras prevé que este proyecto beneficiará a más de 175.000 ciudadanos a través de tres nuevas estaciones, con los nombres provisionales de Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte. Cada una de las propuestas, sometidas a consulta pública durante un plazo de 20 días hábiles, incluye la descripción del trazado, las obras complementarias y el método constructivo para su realización.

Las cuatro primeras alternativas comparten una serie de similitudes como la creación de una línea independiente que conecte con la L10 y un recorrido en planta que sigue el eje de la futura calle Agustín de Foxá, pero con diferencias tanto en la orientación como en la profundidad de su excavación.

Por su parte, la quinta se plantea como una prolongación de la L1 hacia el norte, donde el tramo Pinar de Chamartín – Bambú - Chamartín de la actual Línea 1 pasaría a formar parte de la L4. En este sentido, el nuevo recorrido partiría desde la intersección del Paseo de la Castellana y la calle Sinesio Delgado. En todos los casos, se incluye un ramal de enlace con las futuras cocheras, que ya se encuentran en fase de licitación para la redacción del proyecto, y que darán servicio a esta zona de la capital.

Tras analizar las diferentes cuestiones funcionales, ambientales, territoriales y económicas, el estudio informativo destaca la quinta alternativa como la opción más favorable para la realización de este proyecto. No obstante, durante el periodo de consulta pública se recogen los pertinentes informes que determinarán la viabilidad de la variante seleccionada.

En cuanto a las técnicas constructivas, la realización del túnel será mediante el Método Tradicional de Madrid, mientras que para las conexiones con las líneas existentes se optará por el Método Alemán. Además, para las tres nuevas estaciones se contemplan procesos que minimizan las posibles afecciones en superficie.