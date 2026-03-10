Hostelería Madrid lanza su hoja de ruta 2029: "El 94% de nuestros locales son micropymes"

El sector servicios de la capital busca blindar su futuro. Hostelería Madrid, la asociación que representa a más de 29.000 establecimientos, ha presentado su Plan Estratégico 2026-2029.

Su presidente, José Antonio Aparicio, ha desgranado en Kilómetro Cero las claves de una guía que pretende "profesionalizar la gestión" en un sector donde el pequeño empresario es el protagonista absoluto.

Un catálogo de prioridades para el hostelero

Aparicio ha sido tajante al definir la naturaleza de la organización: "En base al conocimiento que Hostelería Madrid tiene de las demandas de todos los hosteleros, podemos establecer ese catálogo de prioridades que deben orientar a la asociación para satisfacer lo que nos exige el sector".

La realidad del tejido empresarial madrileño es clara: un sector constituido, en su mayoría, "más del 94%, por empresas de menos de 10 trabajadores". Por ello, el plan se adapta a las necesidades de la pequeña empresa que sostiene el empleo regional.

Los tres pilares: Sostenibilidad, formación y emprendimiento

La estrategia se asienta sobre tres ejes fundamentales que, según el presidente, deben encajar con la normativa local y regional. "Pretendemos establecer una hoja de ruta estable, un legado para el futuro de la asociación más representativa de nuestra región que refleje las necesidades de un sector diverso", ha subrayado.

El objetivo es que la hostelería no sea vista solo como un motor económico, sino como un actor con un "fuerte componente social" en los barrios de la Comunidad de Madrid.

Profesionalización frente a la incertidumbre

El nuevo plan estratégico 2026-2029 funcionará como una "hoja de ruta estable" para los más de 150.000 profesionales que dependen del sector. José Antonio Aparicio ha insistido en que la formación será la herramienta clave para que los pequeños bares y restaurantes puedan competir en un mercado cada vez más exigente.

"Es nuestra responsabilidad escuchar cada día y proporcionar los servicios que el hostelero necesita para seguir siendo el motor de la economía madrileña", ha concluido el directivo.