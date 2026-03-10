Madrid abre el plazo de admisión de alumnos para el curso 2026/27 y dobla la oferta de colegios con secundaria

La Comunidad de Madrid inicia mañana el plazo de admisión de alumnos en centros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2026/27. La nueva convocatoria permitirá la escolarización de alrededor de 150.000 alumnos en las más de 2.000 escuelas infantiles, colegios públicos y concertados e institutos de la región.

El anuncio ha llegado de la mano de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, durante su visita al Colegio Público María de Villota del distrito de Villa de Vallecas de la capital, uno de los 49 nuevos centros que desde el próximo septiembre incorporan la Educación Secundaria a su oferta.

Con dicho modelo, que llega ya a 101 colegios públicos de la región, las familias de los alumnos tienen la posibilidad de matricular a sus hijos en su mismo colegio para realizar los dos primeros cursos de esta etapa antes de pasar a un instituto ya con 13 o 14 años.

La consejera ha asegurado que la implantación de 1º y 2º de la ESO en los colegios está "perfectamente coordinada con los institutos tanto a nivel de recursos humanos como de espacios y recursos materiales". En esta línea, ha subrayado que el Gobierno regional ha valorado todas las obras de infraestructuras que hay que hacer en otros centros y ha subrayado que "todo está calculado económicamente".

La consideración del concebido no nacido

Zarzalejo ha indicado que, entre las novedades de este periodo de escolarización, se tendrá en cuenta al concebido no nacido en el caso del primer ciclo de Infantil para determinar los miembros de la unidad familiar y para la aplicación del criterio de familia numerosa. Desde la Comunidad de Madrid han apuntado que esto ya se incluía en las instrucciones de admisión de enseñanzas de régimen general.

Para estas últimas, la baremación por hermanos matriculados en el mismo colegio o instituto seguirá siendo la mayor posible. Así, se otorgarán 15 puntos por uno que curse enseñanzas en el mismo centro y 30 por dos o más.

Asimismo, el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso ha indicado que las calificaciones por el apartado de proximidad al domicilio siguen preservando el criterio de zona única de escolarización en cada municipio o distrito municipal en el caso de la capital, una medida "ampliamente reconocida y valorada por las familias madrileñas".

Por otro lado, se mantiene la valoración de la renta de la unidad familiar —limitada a los perceptores de la Renta Mínima de Inserción o del Ingreso Mínimo Vital—, discapacidad, padres que trabajen en el centro, familia numerosa o padres o hermanos que sean antiguos alumnos.

Plazo abierto hasta el 25 de marzo

Las familias podrán presentar las solicitudes de forma presencial o a través de la web institucional hasta el próximo 25 de marzo. Las listas definitivas de admitidos se publicarán el 27 de mayo en segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, mientras que las del primer ciclo de Educación Infantil serán el 5 de junio.

Por su parte, el plazo de matriculación se extenderá del 11 al 25 de junio para Infantil, Primaria y Especial, y en el caso de Secundaria y Bachillerato del 11 de junio hasta el 3 de julio.