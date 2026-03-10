Fin al veto: Madrid permitirá la circulación de los vehículos sin etiqueta mientras se cumpla con Europa

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido dar un respiro definitivo a los miles de madrileños que aún poseen vehículos con clasificación ambiental ‘A’. En un movimiento que supone una enmienda a las restricciones más severas, el consistorio permitirá la circulación de estos vehículos —aquellos sin etiqueta— por todo el término municipal, siempre y cuando la capital siga cumpliendo con la directiva europea de calidad del aire.

Esta medida, que se materializará a través de una enmienda del Partido Popular a la Ordenanza de Movilidad Sostenible, acaba con la incertidumbre de la moratoria que, hasta ahora, tenía fecha de caducidad el 31 de diciembre de 2026. En una nota, el Gobierno de José Luis Martínez Almeida explica que esta medida será previsiblemente aprobada en el Pleno municipal de este mes.

Un respiro para el bolsillo del madrileño

La nueva normativa beneficiará a los vehículos empadronados en Madrid o que paguen el IVTM en la ciudad. El punto clave sin duda es el de la libre circulación, al permitir el tránsito por todo el término municipal, eliminando el veto inminente. Pero también es importante remarcar que a estos vehículos se les permitirá estacionar en las zonas de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) del barrio que les corresponda. Eso sí, como ya hemos mencionado, tanto la circulación como el aparcamiento quedan supeditados a la exigencia de los datos europeos. Así pues, la autorización solo se revocaría si alguna de las 24 estaciones de medición de la red de calidad del aire superase los límites de dióxido de nitrógeno fijados por Bruselas.

Los datos avalan la medida

Y es en el punto de los datos donde saca pecho el Gobierno de Martínez Almeida. Desde el Palacio de Cibeles defienden que la afección de estos vehículos es, en realidad, marginal. Según los últimos datos de movilidad de febrero, de los más de un millón de vehículos únicos que circulan diariamente por la capital, apenas 11.309 carecen de etiqueta. Esto representa un exiguo 1,08% del total del parque móvil circulante. Además, el Ayuntamiento esgrime un argumento de peso frente a las críticas del ecologismo radical: Madrid cumple con la normativa europea de forma ininterrumpida desde 2022. De hecho, los datos de enero y febrero de este 2026 han arrojado los niveles de contaminación más bajos de toda la serie histórica.