El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aterrizó este lunes en Cannes para asistir al Mipim, la feria inmobiliaria más importante a nivel internacional en la que participan 30 países con 300 estands. En el caso de Madrid, el alcalde viaja con un doble objetivo: atraer inversión y posicionar la ciudad como "la capital europea que más vivienda pública está construyendo", detallaron fuentes de Cibeles.

Como ejemplo de la relevancia internacional de la ciudad, por primera vez Madrid, de la mano de Almeida, preside la Cumbre de líderes políticos celebrada en el marco de la feria internacional del sector inmobiliario, en la que el alcalde podrá debatir esta tarde sobre los desafíos urbanos compartidos y las mejores y más recientes prácticas para impulsar un cambio urbano positivo, con figuras como el ministro de Vivienda de Irlanda, James Browne; la alcaldesa de Estocolmo, Karin Wanngård; la secretaria general adjunta de Naciones Unidas y directora ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, Anacláudia Rossbach; la ministra de Vivienda de Dinamarca, Sophie Hæstorp Andersen; la presidenta del Consejo Municipal de Glasgow, Susan Aitken, y la alcaldesa de East Midlands, Claire Ward.

Ya este martes, durante la inauguración del evento, el regidor ha señalado que la capital cuenta con una posición especialmente favorable, ya que "no hay otra ciudad en Europa que tenga la capacidad de generar suelo y vivienda asequible como la que tiene la ciudad de Madrid".

El espacio institucional se ubica este año en el paseo de La Croisette, junto al de otras grandes ciudades, como reflejo del posicionamiento de Madrid como uno de los destinos más atractivos de Europa para la inversión inmobiliaria y como capital de referencia en construcción de vivienda y desarrollo urbano sostenible. El estand de Madrid reúne a representantes institucionales, empresas del sector inmobiliario y juntas de compensación implicadas en los grandes desarrollos urbanísticos de la capital, con el objetivo de reforzar la proyección internacional de Madrid y seguir atrayendo inversión que impulse su desarrollo económico y social.

En este sentido, Almeida ha subrayado el momento de especial proyección internacional que vive Madrid, "uno de esos lugares del mundo en los que hay que estar necesariamente", donde "merece la pena confiar, invertir y hacer desarrollos inmobiliarios". En este contexto, ha destacado el esfuerzo conjunto de las administraciones y del sector privado para alcanzar esta posición y ha asegurado que la capital está llamada a "jugar siempre la liga de las grandes ciudades en el mundo".

El modelo de desarrollo urbano de Madrid se apoya en la colaboración público privada, y ha consolidado a la capital como la ciudad que más vivienda construye en España y una de las capitales europeas con mayor actividad residencial. En este contexto, el Ayuntamiento continúa impulsando nuevos desarrollos urbanísticos que permitirán poner a disposición de los ciudadanos cerca de 200.000 nuevas viviendas en los próximos años.

En palabras del alcalde, "el talento va a ser el elemento diferencial que va a distinguir a las ciudades", por lo que ha defendido la necesidad de "generar los mecanismos suficientes" para atraerlo y retenerlo.