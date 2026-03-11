'Distrito de Innovación de Madrid', una de las 13 propuestas que Ayuso presenta en Nueva York para atraer inversión

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó este martes en Nueva York un total de 13 proyectos estratégicos con los que el Gobierno regional busca atraer inversión de empresarios, fondos de inversión y startups estadounidenses. La iniciativa se enmarca en la tercera jornada de su viaje institucional a Estados Unidos y en un encuentro organizado por Invest in Madrid.

Durante el acto, la presidenta madrileña defendió el potencial económico de la región y animó a los inversores a "seguir poniendo sus ojos" en Madrid, a la que definió como la "región capital de España y al servicio de todos".

Entre los proyectos destacados figura el futuro Distrito de Innovación de Madrid, un campus tecnológico que se levantará en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y que estará orientado al desarrollo de nuevas tecnologías, la investigación y la captación de talento. Según las estimaciones del Ejecutivo autonómico, la iniciativa podría aportar alrededor de 1.200 millones de euros anuales al PIB regional y generar más de 23.000 empleos cualificados.

Ayuso también subrayó las oportunidades de inversión en los sectores deportivo y audiovisual. En este sentido, mencionó la posible remodelación del Estadio de Vallecas, cuya explotación estudia actualmente la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para diseñar un modelo de negocio que permita financiar la reforma y resulte atractivo para inversores privados.

Otro de los proyectos presentados fue Madrid Nuevo Norte, considerado por el Gobierno regional como el mayor desarrollo urbanístico del sur de Europa. La actuación transformará antiguos terrenos ferroviarios en un nuevo distrito con espacios residenciales, empresariales y zonas verdes, además de nuevas infraestructuras de transporte, entre ellas tres estaciones de la futura línea de Metro.

En el ámbito sanitario, la presidenta destacó la futura Ciudad de la Salud, un complejo que integrará el Hospital Universitario La Paz con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. El objetivo es crear uno de los principales centros europeos de asistencia, investigación y formación biosanitaria.

Relacionado con la investigación científica, el Gobierno regional impulsa también el futuro Centro Nacional de Neurotecnología, que se ubicará en el campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma y aspira a convertirse en un referente europeo en el desarrollo de herramientas tecnológicas basadas en el funcionamiento del cerebro humano.

Entre las iniciativas culturales, Ayuso mencionó la recuperación de la Finca de Vista Alegre, en Carabanchel, un conjunto histórico de palacios y jardines del siglo XVIII que el Ejecutivo autonómico pretende consolidar como espacio cultural y creativo.

La presidenta también puso en valor el proyecto Madrid Región Universitaria, destinado a ampliar la oferta de residencias y colegios mayores y a reforzar el papel de la capital como destino internacional para estudiantes, a la que definió como la "capital de los estudios en español" y "puerta de entrada entre América y Europa".

Durante su intervención, Ayuso hizo referencia además a la futura celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1 en la capital, previsto durante diez años en un recinto situado a unos quince minutos del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y próximo al Hospital Enfermera Isabel Zendal.

La lista de proyectos incluye también la futura Ciudad de la Justicia de Madrid, que contará con una inversión estimada de 650 millones de euros y agrupará en un único complejo las sedes judiciales actualmente dispersas por la capital.

Por último, la presidenta destacó el programa Pueblos con Vida, una iniciativa destinada a revitalizar municipios de menos de 20.000 habitantes mediante actuaciones de rehabilitación urbana, mejora de la conectividad y refuerzo de servicios públicos.