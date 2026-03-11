El Gobierno de Ayuso carga contra la izquierda por utilizar el 11-M con fines políticos

La conmemoración del vigésimo segundo aniversario de los atentados del 11-M ha derivado en un cruce de reproches en la Real Casa de Correos. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha censurado las manifestaciones de los grupos de la oposición, a quienes ha afeado que utilicen un día como el de hoy para introducir consignas políticas.

El portavoz del Ejecutivo madrileño ha querido centrar el foco en el carácter institucional del acto frente a las valoraciones políticas de Más Madrid y el PSOE. "Lo que le querría recordar a esos grupos de la oposición es que esta mañana estábamos para honrar a las víctimas del terrorismo y en particular a las víctimas de los atentados del 11-M, a los 193 fallecidos y también a los más de 2.000 heridos que dejaron los atentados más graves que ha tenido nuestro país y nuestra ciudad", ha recalcado el consejero. García Martín ha recordado además que este 11 de marzo coincide con el Día Europeo de Lucha contra el Terrorismo, un marco en el que, a su juicio, la unidad debería prevalecer sobre el debate ideológico.

La izquierda resucita el "No a la guerra"

Desde Más Madrid, su portavoz en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, ha afirmado que el expresidente José María Aznar "mentía a toda España" en 2004 al "ocultar" que el atentado fue consecuencia de apoyar la guerra de Irak. Bergerot ha llegado a asegurar que, si dependiera de Isabel Díaz Ayuso, Madrid apoyaría una guerra de Estados Unidos e Israel en Irán.

En esta línea, Rita Maestre ha calificado a los gobiernos de Israel y EE.UU. de "gobiernos criminales" y "fanáticos", y ha celebrado que el gabinete de Pedro Sánchez no sea "vasallo" de ellos.

Por su parte, el PSOE-M ha centrado su mensaje en la "paz y convivencia". Mar Espinar ha señalado que "hoy también es necesario" clamar por la paz, mientras que Reyes Maroto ha pedido que el 11-M sea un "símbolo" contra los conflictos actuales en el mundo. Y el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha advertido de que "violencia solo trae violencia".

Vox reabre las dudas sobre la autoría del 11-M

Desde Vox han afirmado que aún se desconoce la "autoría intelectual" del atentado. El portavoz nacional, José Antonio Fúster, ha esgrimido que "el yihadismo vive entre nosotros" debido a la entrada de "decenas de miles de yihadistas" desde 2004. Además, ha criticado que la actuación de los políticos tras el 11-M "fracturó una sociedad que debía haber estado unida".

Finalmente, Javier Ortega Smith ha reclamado "desclasificar todos los documentos" del 11-M y ha exigido que ningún Gobierno de España vuelva a utilizar como socio a quienes considera "directos herederos del terrorismo", en alusión a los pactos del Ejecutivo central con Bildu.

Firmeza contra el "régimen sanguinario" de Irán

Más allá de la política autonómica, el portavoz del Gobierno autonómico ha aprovechado la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para lanzar una petición directa al gabinete de Pedro Sánchez. El Ejecutivo madrileño considera que España debe alinearse sin ambages con sus "socios tradicionales", citando expresamente a Estados Unidos, Francia o Reino Unido, con el objetivo de acabar "con el régimen sanguinario en Irán".

"En el 'No a la guerra' estamos todos, nadie quiere la guerra", ha valorado el consejero, "pero también estamos en contra de los regímenes autocráticos y autoritarios que están masacrando a su propia población". Según García Martín, España no puede permitirse "mirar hacia otro lado" en el actual tablero geopolítico.