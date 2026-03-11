Hallan el cadáver de un hombre flotando en el lago de la Casa de Campo

El cadáver de un hombre de entre 40 y 50 años ha sido hallado flotando en el lago de la Casa de Campo, en Madrid, después de que varios ciudadanos que paseaban por la zona hayan alertado a las autoridades del descubrimiento.

El aviso se ha producido en torno a las 14:00 horas, cuando algunos viandantes que caminaban por el entorno del paseo de María Teresa han detectado el cuerpo en el agua y han dado aviso a los servicios de emergencia y a la policía, que se han desplazado hasta el lugar.

Primeras hipótesis de la investigación

Según fuentes policiales, el fallecido no presentaba signos aparentes de violencia. Por ello, las primeras investigaciones apuntan a que podría tratarse de una muerte accidental o natural.

Las mismas fuentes señalan que el hombre vestía ropa deportiva, lo que sugiere que podría haber salido a realizar ejercicio por los caminos del parque. En ese contexto, habría sufrido "algún problema o indisposición", circunstancia que podría haber provocado su caída al lago.

Los investigadores trabajan con esta hipótesis inicial mientras tratan de reconstruir los momentos previos al hallazgo del cuerpo en el agua. En cualquier caso, será la autopsia la que determine con exactitud las causas del fallecimiento y permita esclarecer qué ha ocurrido.