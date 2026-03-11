La AVT estalla contra el Gobierno por sus concesiones a los presos de ETA en el 22º aniversario del 11-M

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha cargado este miércoles contra el Gobierno por sus concesiones a los presos de la banda terrorista ETA y ha criticado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, les mintiese al afirmar a las víctimas que no acercarían a más de una quincena de reclusos al País Vasco antes de acercar a "la mayoría" y de que "más de la mitad de los presos cumplan condena de manera flexible".

El día en que tiene lugar el 22º aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004, que dejaron 193 asesinados, la asociación ha organizado el tradicional acto de homenaje en el Bosque del Recuerdo del Parque de El Retiro. A este evento, que ha contado al principio con un minuto de silencio por las víctimas del terrorismo, han acudido autoridades como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; o el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

La presidenta de la AVT, Maite Araluce, ha apelado a la memoria para no olvidar nunca lo que sucedió, para recordar a los que ya no están y para evitar que la historia se repita. Asimismo, ha apuntado que esa memoria debe ir de la mano de la verdad "sin sesgos, sin equidistancias y sin relatos que blanqueen a los asesinos".

Al hilo, Araluce ha puntualizado que la verdad es la que sostiene la dignidad de las víctimas, la cual ha precisado que "no es objeto de negociación". "Y junto a la verdad, la memoria y la dignidad no nos podemos olvidar de la justicia. Porque sin justicia, el dolor permanece abierto. Sin justicia, la democracia se debilita", ha sostenido.

En esa línea, la presidenta de la AVT se ha referido a la reciente concesión del tercer grado al que fuera jefe de la organización terrorista ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, que podrá salir de prisión de lunes a viernes. Asimismo, ha lamentado que la dignidad se debilite cada vez que se presenta a un terrorista "como si fuese una víctima".

"No puede haber justicia si se transmite a las víctimas la sensación de que las penas se diluyen, de que la responsabilidad se desvanece, o de que el dolor se convierte en un asunto secundario", ha clamado Maite Araluce, que ha llamado a no permitir que el Estado de Derecho rebaje su firmeza moral frente al terrorismo.

Sánchez y Marlaska, señalados

Por su parte, la presidenta de honor de la misma asociación y madre de una de las fallecidas por el atentado, María de los Ángeles Pedraza, ha criticado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a Marlaska por haber "blanqueado a los herederos del brazo institucional de ETA".

Pedraza también ha denunciado que el Gobierno, que debería protegerles, les ha dado la espalda. Por otro lado, ha censurado que el Gobierno tenga "como socio preferente" a Bildu, asegurando que es un "agravio" y una "auténtica desfachatez" que la formación tenga representación en la Cámara Baja.

En su discurso durante el acto, la presidenta de honor de la AVT ha aseverado que, aunque las víctimas del 11-M creían que los yihadistas acabarían con España, en realidad lo va a hacer Sánchez, quien con su "cinismo y prepotencia" ya "raya la indecencia". En ese sentido, ha reprobado que el Ejecutivo central haya quitado a ETA de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea.

"Los que han conseguido que los etarras salgan antes de prisión retorciendo la ley son Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska. Los que han mentido a la cara a las víctimas por correo electrónico, por teléfono y hasta con palomas mensajeras son Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska", ha apostillado María de los Ángeles Pedraza.

El acto ha finalizado con una suelta de 193 globos blancos y con una ofrenda floral de los asistentes en la cima del Bosque del Recuerdo, donde se encuentran los cipreses que representan las vidas de las víctimas en estos atentados.