La Comunidad de Madrid crea una calculadora de CO2 con IA para reducir las emisiones en el sector textil

La Comunidad de Madrid ha creado una calculadora de huella de carbono (CO2) basada en inteligencia artificial (IA) para ayudar a las empresas del sector textil a reducir el impacto ambiental de su actividad. Esta herramienta permite medir de forma precisa las emisiones que se generan a lo largo de todo el proceso de producción y detectar áreas concretas donde es posible disminuir la contaminación.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha dado a conocer hoy este proyecto en la presentación del Centro Demostrador de Espacio de Datos, una plataforma virtual elaborada por el Gobierno regional en colaboración con IndesIA, para que las pymes creen y experimenten con casos de uso reales. Durante el acto, celebrado en el Campus Internacional de Diseño e Industrias Creativas de la Universidad UDIT, el consejero ha destacado que "iniciativas como esta demuestran cómo el uso compartido y seguro de información puede transformarse en soluciones prácticas, con beneficios reales para la competitividad de las compañías".

Esta calculadora es el primer proyecto creado en el Centro Demostrador de Espacio de Datos, y ya está disponible a través de este enlace. Para usarla, las empresas textiles han de introducir los datos que generan durante su actividad, desde el inicio con los proveedores, hasta el producto final y su distribución. La tecnología los analiza y ofrece al usuario una visión de su huella de carbono, identificando los puntos más críticos en el proceso y detectando áreas donde hay posibilidad de mejora.

Además de anticiparse a futuras normativas en materia medioambiental, la iniciativa, desarrollada junto a la startup tecnológica Xain, llevará esta solución a otras industrias y sectores más allá del textil. El objetivo del Ejecutivo autonómico es facilitar que más compañías madrileñas incorporen la IA a sus labores diarias. "Queremos que puedan ser más eficientes, innovar y adaptarse mejor a las nuevas exigencias del mercado, para que Madrid sea una región referente en este ámbito y que nuestros comercios tengan a su alcance los recursos necesarios para crecer, colaborar y competir en mejores condiciones", ha señalado López-Valverde.

Este proyecto forma parte del programa RETECH (Redes de Especialización Tecnológica) para el impulso de la inteligencia artificial en el sector industrial, y está financiado por la Unión Europea con Fondos NextGenerationEU.