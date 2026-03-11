Madrid amanece con un ligero manto de nieve
Lucía Fernández
Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha depositado hoy, junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, una corona de laurel en la placa en la Real Casa de Correos en recuerdo a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004, así como a los servicios de emergencias y ciudadanos que las auxiliaron.
En el 22º aniversario de los terribles atentados, a las 9:00 horas ha dado comienzo el homenaje con el tañido de las campanas del reloj de la sede de la Presidencia autonómica durante dos minutos, en una ceremonia a la que también se han sumado al unísono las iglesias de todos los municipios de la región.
A su término, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid ha interpretado la composición para cuerdas Adagio for Strings, de Samuel Barber y, por último, ha sonado el Himno Nacional de España.
En el acto han participado los presidentes de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce; Fundación Víctimas del Terrorismo, Juan Francisco Benito, y la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, María Soledad Pérez.
También han asistido los consejeros del Ejecutivo autonómico; portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea regional; la vicealcaldesa y concejales del Ayuntamiento de la capital así como las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.