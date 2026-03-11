Puente sugiere "desclasificar el expediente clínico" de Ayuso y lanza que su "estado mental" no es "mínimamente normal"

"A nosotros nos parece muy llamativo que el No a la guerra provenga de una persona que promueve la guerra entre españoles". Estas palabras pronunciadas por Isabel Díaz Ayuso se las pusieron al ministro de Transportes, Óscar Puente, en el programa de TVE, Malas Lenguas, de Jesús Cintora.

Reaccionaba de esta forma la presidenta de la Comunidad de Madrid a la comparecencia que Pedro Sánchez realizó desde La Moncloa hace una semana, donde el jefe del Ejecutivo, que abogó en su discurso de investidura por levantar un muro entre españoles y que ha fomentado la polarización política, enarboló el famoso eslogan de la izquierda.

"En estos días que se habla de desclasificar expedientes clínicos, quizá ésta es una buena ocasión para desclasificar alguno", dijo haciendo referencia a la exclusiva de Libertad Digital sobre el estado de salud del presidente del Gobierno. "A lo mejor el de la señora presidenta de la Comunidad de Madrid, que dice este tipo de barbaridades y disparates que deja en muy mala situación su estado", añadió el ministro el pasado 4 de marzo en la televisión pública.

"Yo es que no puedo entrar a valorar este tipo de cosas, es una barbaridad. Eso de decir que el presidente del Gobierno anima a la guerra entre españoles es un disparate que no se compadece con un estado mental mínimamente normal", ahondó.

Este es el vídeo real sobre las gravísimas palabras de Oscar Puente, el HODIO personificado, contra Ayuso, en las que asegura que la presidenta de la CAM tiene un problema de salud mental porque cómo vas a criticar al Gobierno si no es porque estás loco, claro. pic.twitter.com/lhm09DGJW5 — Daniel Rodríguez Herrera (@esmultivac) March 11, 2026

El enésimo ataque de Puente

Óscar Puente se ha caracterizado por sus salidas de tono e insultos a quienes lo critican a él o al Gobierno de Pedro Sánchez. Con su estilo zafio y barriobajero, ya había atacado a medios críticos con el gobierno como The Objective, El Debate o Libertad Digital.

También ha comparado a Alberto Núñez Feijóo con Franco en X. Es más, en esta red social lleva años atacando a medios de comunicación, adversarios políticos e, incluso, a compañeros. De Eduardo Madina escribió en X: "El que estás acabado eres tú. Desde hace mucho tiempo. Ahora paseas tu rencor por las tertulias radiofónicas. Ay tú, que te creías la esperanza blanca del socialismo español y has acabado de comentarista, pero sin canal propio".