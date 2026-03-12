Barbacid, la familia Guillén Cuervo y Koke, Medallas de Honor de Madrid por San Isidro

A falta de dos meses para la festividad de San Isidro, el Gobierno municipal de Madrid ha elevado este jueves la propuesta de concesión de las Medallas de Honor y de Madrid para el próximo 15 de mayo. La vicealcaldesa y portavoz, Inma Sanz, ha detallado un elenco de premiados que busca reflejar el "tejido vivo" de la capital, destacando figuras de la ciencia internacional, sagas fundamentales de la escena española y referentes del deporte y el comercio tradicional.

Excelencia científica y cultura española

La máxima distinción, la Medalla de Honor, recaerá en el oncólogo Mariano Barbacid. El consistorio pone en valor la trayectoria del fundador del CNIO, responsable del aislamiento del primer gen oncogénico humano en 1982. Sanz ha calificado como un "lujo" contar con científicos de su nivel en la ciudad, resaltando sus recientes hitos en la investigación contra el cáncer de páncreas.

Junto al científico, Madrid premiará a la familia Guillén Cuervo. El reconocimiento abarca la herencia artística iniciada por Fernando Guillén y Gemma Cuervo, continuada por sus hijos Fernando y Cayetana, como pilares de la interpretación en España. La tercera Medalla de Honor será para Valentín Díez Morodo, presidente de la Fundación Casa de México, por su labor de tender puentes culturales y empresariales entre ambos países.

De la taberna de 'Los Caracoles' al éxito deportivo

En la categoría de Medallas de Madrid, el Ayuntamiento ha seleccionado doce nombres que mezclan la solera madrileña con la proyección internacional. Entre ellos figura Amadeo Lázaro Catalina, fundador de la mítica taberna Casa Amadeo (famosa por sus caracoles desde 1940), y el establecimiento Capas Seseña, emblema de la artesanía local.

El deporte madrileño estará representado por el capitán del Atlético de Madrid, Jorge Resurrección, Koke, el base del Real Madrid de baloncesto, Sergio Llull, y la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar. También se reconocerá a la Escuela de Tauromaquia José Cubero, Yiyo y a la firma de moda Cortefiel.

El papel de la sociedad civil y la prensa

La lista se completa con el jurista Antonio Garrigues Walker, la escritora Paloma Sánchez Garnica (Premio Planeta) y la periodista Paula Quinteros, fundadora de The Objective. En el ámbito social, destaca la medalla a Apramp, por su lucha contra la trata de mujeres, y a Helena Revoredo, presidenta de Prosegur, por su labor de mecenazgo.

Inma Sanz ha defendido que estas trayectorias son "incuestionables", aunque ha lamentado que ciertos sectores de la oposición hayan intentado "hacer política" o buscar la confrontación con unos galardones que, tras pasar por la Junta de Gobierno, deberán ser ratificados por el Pleno de abril.