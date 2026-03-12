Cibeles lanza 'Paloma 2.0', el nuevo programa de IA que detectará la soledad no deseada en personas mayores de 65 años

El Ayuntamiento de Madrid lanzará en septiembre 'Paloma 2.0', el nuevo programa diseñado para prever y detectar casos de soledad no deseada entre las personas mayores de 65 años a través de la utilización de inteligencia artificial (IA).

El consistorio ha aprobado este jueves destinar 523.000 euros a este servicio, que contempla la realización de 337.000 llamadas de identificación y seguimiento de casos. Así lo ha anunciado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Se trata de una iniciativa que forma parte de las 100 medidas del III Plan de Acción Madrid, Ciudad Amigable con las Personas Mayores 2026-2028, una guía dotada con 1.200 millones de euros de inversión.

El plan tiene como meta hacer de la capital un espacio inclusivo, accesible y sensible a las necesidades y aspiraciones de las personas mayores en una ciudad que tiene la mayor esperanza de vida de Europa, con un promedio de 86,1 años.

Cuatro grados de soledad

Según ha informado el Ayuntamiento, este asistente conversacional virtual es la evolución del sistema 'Paloma', que fue creado en 2023 para localizar mediante llamadas telefónicas e IA a personas mayores que presentaran patrones de comportamiento compatibles con situaciones de soledad no deseada.

Ahora, la herramienta no solo identificará el sentimiento de soledad no querida, sino que también ofrecerá información sobre los recursos que el consistorio pone a su disposición para paliarlo. Además, la nueva versión será capaz de mantener una conversación fluida e interactiva con los usuarios, de plantearle preguntas y de interpretar las respuestas.

Tras el primer contacto, se determinará el grado de soledad detectado (grave, moderado, leve o inapreciable). Los casos tipificados como graves de inicio o tras posteriores llamadas de seguimiento se derivarán de inmediato a servicios de atención personalizados, entre los que destacan el 'Programa de acompañamiento a la integración social de personas mayores que se sienten solas' o el servicio de atención psicológica a domicilio.

Ante situaciones de riesgo moderado, leve o inapreciable, el sistema efectuará llamadas de seguimiento en las que comunicará a los usuarios los servicios especializados a los que pueden acceder para prevenir y abordar este sentimiento de soledad. Algunos son los 93 centros de mayores municipales, los 65 centros de día, el centro intergeneracional Ouka Leele, centros culturales y deportivos o el programa de ejercicio al aire libre 'Moverse es cuidarse'.

Desde el consistorio han señalado que la IA actuará como un primer filtro y no reemplazará la empatía y el juicio humano. "Lógicamente, las preguntas que va a hacer esa inteligencia artificial van a ser elaboradas por los trabajadores sociales del Ayuntamiento, y son ellos los que van a determinar qué casos se califican como de graves, leves o moderados", ha precisado José Fernández.

Personas mayores de 65 años

Otra de las novedades de 'Paloma 2.0' es la ampliación del rango de intervención, ya que contactará con personas mayores de 65 años frente a los mayores de 75 en los que se centraba el proyecto piloto.

El mismo año en que fue creada, la herramienta contactó con 3.000 personas y una de cada tres reconoció sentir soledad no deseada. Un total de 646 personas aceptaron un posterior seguimiento de su caso. A su vez, más de 220 personas cursaron alta en el 'Programa de acompañamiento a la integración social de personas mayores que se sienten solas' y se efectuaron 380 visitas a domicilio.

La Junta de Gobierno también ha aprobado el gasto de 975.467 euros a favor del Organismo Autónomo Madrid Salud para la financiación del proyecto 'Programa para la Prevención de la Soledad No Deseada', integrado en el Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT). El objetivo, de acuerdo con el Ayuntamiento, es atender a aquellas personas que tengan la percepción de que las relaciones interpersonales que mantienen son insuficientes o no son de la calidad o intensidad que desearían.