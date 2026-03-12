Nadie hubiera dicho este jueves en la Asamblea que tan sólo 24 horas antes Pedro Sánchez inaugurara la primera Cumbre contra el Odio, donde anunció el lanzamiento de Hodio, una herramienta para medir de "forma sistemática la huella del odio y la polarización" en las plataformas digitales.

La crispación y la polarización campó una vez más a sus anchas en el hemiciclo y los discursos encendidos e incendiarios de la oposición contra Isabel Díaz Ayuso resonaron con especial virulencia. Tal fue el caso de la intervención de la portavoz socialista. "¡Váyase a chupar botas a Mar-a-Lago y haga el favor de quedarse ahí de una puñetera vez!", gritó Mar Espinar como colofón final, apuntando con el dedo a la presidenta mientras su bancada le ovacionaba.

"Veo que la herramienta que ayer presentaron no es Hodio, sino Hodío [por jodío] que es como lo llevan ustedes si piensan colársela a alguien que esté mínimamente informado", replicó después la jefa del Ejecutivo autonómico. "El pueblo español les da la espalda y, por eso, lo tienen bien "Hodío".

Espinar, que calificó también a Ayuso de "ridícula", salió por peteneras en su réplica pues, a pesar de que la presidenta no hizo ninguna referencia al conflicto desatado en Irán, la socialista le espetó lo que tenía preparado: "La creadora de ‘me gusta la fruta’ y ‘que te vote Txapote’ se atreve a decir que el ‘no a la guerra’ es un eslogan vacío. Vacía está usted", dijo sin venir a cuento pero sí como percha para arremeter contra el "trío de las Azores". "Veintitrés años después el señor Aznar sigue sin pedir perdón por sus mentiras", añadió. "¡Relájese, que ya se ha pasado el juego de mala persona!, ¡arrástrese lo que quiera, pero no lo haga en nombre de Madrid ni con el dinero de los madrileños!", le dijo también Espinar.

La presidenta defendió que su viaje no le ha impedido cumplir con sus obligaciones también en Madrid, como asistir a este Pleno o un día antes al Consejo de Gobierno y al homenaje a las víctimas del 11-M en el 22 aniversario de los terribles atentados, cosa que no hizo el presidente del Gobierno.

"Le recuerdo que donde no estuvo Sánchez es con las víctimas del 11-M ayer, que tuvo tiempo de grabarse un TikTok en Fuenlabrada. Solamente está, como siempre, de selfies, protegido, sitiando los municipios donde visitan porque no le traga nadie", afeó la presidenta.

Ayuso defendió también que desde que asumió la presidencia la inversión extranjera en Madrid ha crecido en 11.000 millones de euros, 25 puestos más que en España. "En los últimos años hemos cerrado, al menos,15 acuerdos con empresas tecnológicas como Microsoft, Onetrust; farmacéuticas como Pfizer o Lilly; de ingeniería como Siemens, banca como Alianz o logística como UPS… Hemos contribuido también, por ejemplo, a impulsar un laboratorio de gran trascendencia internacional como es en Tres Cantos, GSK".

Después llegó el turno de Manuela Bergerot [Más Madrid] que, realizando un giro de 180 grados con respecto al discurso que la izquierda tiene sobre las guerras, basó su intervención en un rechazo a la de Irán por cuestiones más bien económicas y no morales.

"Nosotros no esperamos que usted se ponga del lado de la paz por principios, porque usted no tiene principios, pero explíquele a toda esa gente trabajadora que usted está a favor de una guerra que les va a subir la gasolina. Explíquele a esas familias que usted está a favor de una guerra que les va a subir los intereses de su hipoteca. Explíqueles que está a favor de una guerra que les va a subir el precio del supermercado, que les va a subir los precios más básicos: el de la calentación, el de la luz, la leche, el aceite, los huevos. Explíqueles todo eso, sí, y luego dígales que el no a la guerra es un eslógan vacío", argumentó.

No le pasó desapercibido al portavoz del PP, Carlos Díaz Pache. "Bueno, entonces hay que dejar que asesinen a las mujeres de Irán porque a la señora Bergerot le va a subir la gasolina. Para esto ha quedado Más Madrid".

Por lo demás, Pache resaltó la "hipocresía" de la izquierda. "Hace un mes criticaron aquí la concesión de la medalla internacional de la Comunidad de Madrid a los Estados Unidos en el 250 aniversario de su independencia. Óscar Paradores dijo que eso ‘avergonzaba a Madrid’. Y el ministro Bustinduy dijo que esto era de ‘lamebotas del poder’. Lo ha repetido hoy la señora Espinar replicando un argumento de Sumar. Estos días hemos conocido qué va a hacer el Gobierno de Pedro Sánchez por esa misma efeméride. Y, como una medalla les parece muy poco, van a llevar a Nueva York nuestro buque escuela, el Juan Sebastián Elcano, para participar en la celebración del 4 de julio. En ese gran desfile militar, junto al ejército americano participará parte del ejército español, dos helicópteros Tigre, un Cougar, cuatro aviones Harrier, dos Eurofighter, dos F18, un A400 y un A330 tanker".

Así, preguntó: "¿Son ustedes lamebotas del poder, señorías de la izquierda? ¿O son solo unos hipócritas vestidos de progresistas y disfrazados de pacifistas?". El portavoz popular recopiló asimismo los halagos y felicitaciones que Sánchez ha cosechado de "terroristas y dictadores". Entre ambos, dijo, "Sánchez y Zapatero, convertidos en el dúo sacapuntas, pretenden ser el buque insignia del grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo para romper con las democracias occidentales. Ese es el proyecto a medio plazo. Mientras, en el día a día siguen ocultando ilegalmente fiestas de sus diputados con cocaína, el marido de un ministro colocado en una aerolínea rescatada por el Gobierno intentando meter pistolas en La Moncloa, Zapatero investigado por posibles comisiones y Hacienda detectando sobrecostes millonarios en las adjudicaciones del Ministerio de Transportes".

Y remató: "Lo normal en un Gobierno cada día más radical y más grotesco. Más, incluso, que la izquierda madrileña que cada día en esta Asamblea le lame las botas".