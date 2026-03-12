La economía de Madrid creció un 3% en 2025 y se mantiene como la primera del país

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que la economía regional registró un crecimiento del 3% durante 2025, dos décimas por encima de la media nacional. Con estos datos, el Producto Interior Bruto autonómico alcanzó los 336.489 millones de euros, consolidando a Madrid como la principal economía del país, con una aportación del 19,8% al total nacional.

Ayuso ha adelantado estas cifras durante su intervención en el III Foro Económico de El Liberal, organizado por el diario digital The Objective en la Fundación Ortega-Marañón, en la capital. Allí ha presentado los resultados de la Contabilidad Regional y ha subrayado que la comunidad vuelve a situarse como la primera economía española. "Hoy, por méritos propios, somos la primera economía de España. Somos quienes más empresas y puestos de trabajo creamos, quienes más proyectos, negocios e inversiones atraemos y esto lo hacemos en beneficio de todos", ha afirmado.

Los datos económicos reflejan que el consumo creció un 3,1% durante el pasado ejercicio, con un aumento del 3,3% en el gasto de los hogares. Por su parte, la inversión experimentó un avance del 6,3%, con subidas del 6% en vivienda y del 6,3% en el ámbito no residencial. Desde el Ejecutivo autonómico destacan que el principal motor del crecimiento fue la demanda interna, que se incrementó un 3,9%.

La libertad económica en la región

Durante su intervención, la presidenta madrileña ha defendido el modelo económico aplicado en la región, que, según ha señalado, se basa en la libertad económica, la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y una política fiscal favorable. "Somos una región viva, una región liberal que dice no a los abusos, no a la impunidad, no a la pobreza y no a todos los movimientos totalitarios empobrecedores que nos desguazaron en el siglo XX", ha asegurado.

Asimismo, Ayuso ha recordado que Madrid cuenta con un PIB per cápita de 44.749 euros, un 37,1% superior a la media española, y ha destacado el crecimiento de la inversión extranjera, que ha aumentado un 76,5% desde 2019. A su juicio, estas cifras reflejan la confianza de los inversores internacionales en la región.

En el ámbito laboral y empresarial, la presidenta ha señalado que en 2025 se crearon más de 108.000 nuevos empleos y que, por primera vez, la comunidad superó a Cataluña en número de afiliados a la Seguridad Social, a pesar de contar con un millón menos de habitantes. Además, se alcanzó un récord en la creación de empresas, con 28.348 nuevas sociedades.

La rebaja de impuestos

Ayuso también ha puesto en valor las políticas fiscales impulsadas desde 2019, entre ellas varias rebajas de impuestos y otras tres pendientes de convalidación, incluida una nueva reducción de medio punto en el IRPF. "Somos esa administración, insisto, que no tiene impuestos propios, que no los crea por capricho y que, por tanto, es previsible para todas aquellas personas que ponen su patrimonio y el de sus hijos en riesgo para hacer de este mundo un lugar más próspero", ha afirmado.

También ha defendido iniciativas para reducir trabas burocráticas, como la Ley de Mercado Abierto, y la apuesta por la innovación, que sitúa a Madrid como la primera región española en investigación y desarrollo y la segunda de la Unión Europea en empleo de alta tecnología, con más de 304.000 profesionales en este ámbito.