La Semana de la Moda de Madrid 2026 convierte la ciudad en epicentro del diseño español

Madrid vuelve a situarse en el foco del panorama de la moda con la celebración de la Semana de la Moda 2026. Durante once días, la capital española acogerá desfiles, presentaciones y actividades culturales que combinan pasarelas profesionales con experiencias urbanas, reafirmando su posición junto a ciudades como París, Milán o Nueva York.

La inauguración tendrá lugar el jueves 12 de marzo en la Plaza de España, con un desfile de apertura que dará inicio a un calendario que se desarrolla en distintos puntos de la ciudad, incluyendo su sede principal en Ifema Madrid. En total, 72 diseñadores y marcas presentarán sus propuestas a través de distintas actividades, integrando la moda de autor española con la ciudad y sus habitantes.

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Del 17 al 22 de marzo se celebra la MBFW Madrid, principal pasarela del país, con la participación de 40 diseñadores. La edición 2026 introduce un modelo que combina desfiles OFF en espacios urbanos con desfiles profesionales en Ifema. Entre los nombres destacados se encuentran Custo, Simorra, Ágatha Ruiz de la Prada, Pedro del Hierro, Hannibal Laguna, Isabel Sanchis y Ángel Schlesser. El Teatro Real acogerá el Opening Dinner by NARS el 17 de marzo, donde se entregarán los premios a Juan Vidal, Johanna Ortiz y Leandra Medine.

Omoda Madrid es Moda

Entre el 12 y el 17 de marzo, Omoda Madrid es Moda reúne a 32 diseñadores y marcas en desfiles, performances y presentaciones en espacios urbanos y patrimoniales. La programación incluye 18 desfiles, ocho presentaciones expositivas y seis actividades complementarias, junto a retrospectivas como la de Davidelfin, trunk show de Juan Avellaneda x See Iou y desfiles de Juana Martín, Roberto Torretta, Daniel Chong y Oteyza. La jornada del 14 de marzo presenta la colección de Javier Delafuente, mientras Devota & Lomba lo hará el 16 y Duyos cerrará la edición 2026.

Talento emergente y proyección internacional

La Semana de la Moda de Madrid apuesta por el talento emergente a través de la pasarela EGO, que celebra su 20º aniversario con la participación de diez diseñadores y marcas, combinando innovación y creatividad. Además, Omoda incluye marcas consolidadas como Eduardo Navarrete, Moisés Nieto, Mirto, Paloma Suárez o The 2nd Skin Co., mostrando la diversidad y riqueza del diseño español.