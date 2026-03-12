Las memorias de David Delfín regresan a Madrid con una exposición de su universo creativo

La moda de David Delfín vuelve a la capital para ofrecer un recorrido por su obra y su visión transgresora. Del 12 al 22 de marzo, el Museo del Traje de Madrid presenta la exposición David Delfín. En tránsito, que reúne piezas icónicas del diseñador fallecido en 2017, complementos, objetos y colaboraciones que permiten descubrir su universo creativo y su influencia en la moda española contemporánea.

La muestra, organizada con la Fundació Antoni de Montpalau, la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) y el Museo Patio Herreriano de Valladolid, se desarrolla en el área de acogida de la primera planta del Museo. Incluye diez conjuntos seleccionados, dos de ellos propiedad del Museo del Traje, y destaca por ofrecer una visión completa de la trayectoria de Delfín, desde sus inicios hasta sus creaciones más icónicas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Documental y proyección

Junto a la exposición, se proyecta el documental David Delfín. Muestra tu herida, dirigido por César Vallejo de Castro, Ángela Gallardo Bernal y Rafael Muñoz Rodríguez. La película utiliza más de 80 horas de material inédito procedente de los archivos de RTVE, la familia del diseñador y el archivo personal de la familia Postigo, y retrata su genialidad, vulnerabilidad, duelo y legado en la moda española. La proyección se realiza en el salón de actos del museo, con asistencia libre hasta completar aforo.

La exposición forma parte de la programación de OMODA Madrid es Moda, que se celebra del 12 al 17 de marzo. Esta iniciativa reúne desfiles, performances, exposiciones y charlas con la participación de los principales diseñadores y profesionales del sector, consolidando a Madrid como un referente del diseño de autor.