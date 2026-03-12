Los menús halal en los colegios y el duro choque de Moñino con Ayuso: "Saquen a los niños de las guerras políticas"

Un día más Vox sacó a relucir la inmigración en la sesión de control de este jueves en la Asamblea. Lo hizo su portavoz, Isabel Pérez Moñino, para arremeter contra la presidenta. En esta ocasión la dirigente madrileña de la formación de derecha radical reprochó a Isabel Díaz Ayuso que la Comunidad de Madrid ofertara en algunos centros menús halal a los pequeños.

"¿Cuál es el criterio: adaptar lo público a quienes vienen a vivir de lo público para que no se ofendan?", cuestionó Moñino para quien ofertar este menú supone "educar a los niños en el mensaje de que cada grupo religioso puede vivir según sus propias reglas" y "crear sociedades paralelas".

Y preguntó: "¿Tuvieron menú halal los dos terroristas detenidos en Madrid este fin de semana cuando estuvieron en el colegio?". La portavoz de Vox continuó vinculando inmigración con terrorismo para terminar interpelando a Ayuso en tono burlón: "Usted, tan preocupada con el avance del islamismo, ¿lo mejor que se le ocurre para combatirlo es ofrecer menú halal a los musulmanes o permitir que las niñas entren encerradas en cárceles de tela en los colegios de nuestra región?".

🔴 A Ayuso le trae sin cuidado el avance del islamismo en la Comunidad de Madrid. No queremos menús halal, ni cárceles de tela, ni nada que vaya en contra de nuestra cultura. El que no se integre, que se marche por donde ha venido.@Isabelperezmoi1 👇 pic.twitter.com/a9Gij4NTNt — VOX Madrid (@madrid_vox) March 12, 2026

Ayuso replicó que sólo tres de cada 100 ciudadanos en la Comunidad son marroquíes y defendió que a ella lo que le preocupa es que se "impongan" otros estilos de vida o el choque cultural. "No me importa que los niños musulmanes tengan menús para ellos en los colegios, lo que me importa es que se les imponga a quienes no lo son". Esa es la clave, dijo.

En un tono más duro contra Moñino, la presidenta añadió que "nosotros estamos defendiendo las raíces católicas, la cultura en español, nuestras tradiciones, pero sobre todo lo que nos preocupa es que sean capaces de llegar hasta los propios niños, ya a señalar en los comedores escolares a los niños" por lo que instó a los de Santiago Abascal a sacar "a los niños de sus guerras políticas".

Aparten a los niños de las guerras políticas. pic.twitter.com/SLKAH1bXMp — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 12, 2026

La jefa del Ejecutivo regional recordó entonces la riqueza de la gastronomía española, cruce de distintas culturas: cordero, alcachofas, berenjenas, naranjas, limones, patatas o el chocolate. Todos estos productos, como tantos otros, llegados a nuestro país de distintas partes del mundo hace miles de años. "¿No se dan cuenta de que la gastronomía en España es puro mestizaje? ¿No se dan cuenta de que se trata de libertad y desde luego de que no nos impongan?".

Ayuso incidió en que lo que le preocupa es que los niños "estén en los debates políticos" y que "haya niños que se puedan quedar sin comer porque ustedes les expulsan de los comedores". También le preocupa la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez "que provoca que ustedes a su vez utilicen mensajes xenófobos y racistas, sin ver lo bueno que también aporta la inmigración".

"Y sobre todo lo que más nos preocupa es comprobar cómo el Gobierno vive de ustedes, porque saben de sobra que si hay menús halal no será por imposición jamás del Gobierno de la Comunidad de Madrid, sino de Sánchez. Por tanto, lo que queda claro nuevamente es que unos y otros quieren evitar el cambio de gobierno en España, porque unos y otros - ustedes y el Gobierno- no comparten principios sino intereses y es lamentable".