Madrid destinará 23,3 millones a las ayudas Cambia 360 con hasta 4.000 euros para comprar vehículos CERO

El Ayuntamiento de Madrid destinará hasta 23,3 millones de euros en 2026 al programa de ayudas Cambia 360 para fomentar la movilidad sostenible y la eficiencia energética en la ciudad. Entre las principales medidas, el consistorio ofrecerá hasta 4.000 euros para la compra de vehículos con etiqueta ambiental CERO y 2.000 euros para los de clasificación ECO, además de incentivar el achatarramiento de vehículos más contaminantes, incluidos por primera vez los de etiqueta B.

Así lo ha anunciado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Las ayudas para la adquisición de vehículos particulares contarán con un crédito máximo de 14 millones de euros, de los que 4,2 millones corresponden al presupuesto inicial y 9,8 millones a posibles ampliaciones en función de la demanda.

En esta convocatoria desaparecen las ayudas para la compra de vehículos con etiqueta C. Los compradores podrán recibir 4.000 euros si adquieren un vehículo CERO y 2.000 euros si optan por uno ECO, cantidades a las que se podrán sumar 1.500 euros adicionales si se entrega para su achatarramiento un coche con etiqueta A o, por primera vez, uno con etiqueta B. El plazo de solicitud estará abierto entre el 20 de abril y el 20 de mayo.

Ayudas a los taxis

El programa municipal incluye también incentivos para renovar sistemas de climatización. Desde enero de 2022 las calderas de carbón están prohibidas en la capital, por lo que el Ayuntamiento mantiene una línea de ayudas para sustituir instalaciones más contaminantes.

Este año se destinan hasta 2,7 millones de euros para estas actuaciones, con subvenciones que pueden alcanzar los 5.000 euros por vivienda en comunidades de propietarios si se instalan sistemas híbridos o renovables. En el caso de usos terciarios, la ayuda podrá cubrir hasta el 35% del coste de la instalación. Las solicitudes se podrán presentar entre el 20 de abril y el 13 de noviembre.

El sector del taxi contará también con una línea específica dentro de Cambia 360. Actualmente, el 96% de los 15.754 taxis que operan en la ciudad ya cuentan con clasificación ambiental ECO o CERO. Desde 2018 el número de vehículos CERO se ha multiplicado por 64, pasando de 20 a 1.284, mientras que los ECO han crecido un 84%.

Para 2026 se reservan hasta 2,85 millones de euros para seguir renovando la flota. Las ayudas se centrarán en la compra de eurotaxis: hasta 20.000 euros para vehículos nuevos CERO o ECO —sin superar el 50% del coste— y hasta 10.000 euros si se trata de vehículos de segunda mano. El plazo de solicitud irá del 1 de mayo al 1 de junio.

Ayudas para el achatarramiento de vehículos

En el caso del transporte de mercancías, el Ayuntamiento mantiene las ayudas para el achatarramiento de vehículos más contaminantes con una dotación de 1,15 millones de euros y subvenciones de hasta 14.000 euros por solicitante. Además, se mantienen incentivos para adquirir furgonetas o camiones más eficientes, con cantidades que varían según la clasificación ambiental y la categoría del vehículo.

La convocatoria incluye también ayudas para infraestructuras de recarga eléctrica, con una dotación de hasta 2 millones de euros. En aparcamientos para residentes se podrá financiar hasta el 90% del coste subvencionable —con un límite de 150.000 euros— y hasta el 65% en aparcamientos de uso residencial privado, con un máximo de 60.000 euros. Estas ayudas podrán solicitarse del 20 de abril al 20 de mayo.

En el ámbito de la micromovilidad, el Ayuntamiento reserva 300.000 euros para subvencionar hasta el 50% del precio de distintos vehículos eléctricos, con un máximo de 2.000 euros por unidad. En concreto, las bicicletas eléctricas podrán recibir hasta 400 euros de ayuda, los ciclomotores eléctricos hasta 600 euros y las motocicletas eléctricas hasta 1.000 euros. Estas ayudas estarán disponibles entre el 15 de abril y el 15 de septiembre.

Además, por segundo año consecutivo se habilita una línea específica para el achatarramiento de autobuses y autocares con clasificación ambiental A, con una dotación de hasta 300.000 euros y subvenciones de hasta 12.000 euros por vehículo. El plazo para solicitarlas se abrirá entre el 18 de mayo y el 18 de junio.

Estas medidas municipales se suman a otras iniciativas impulsadas por la Comunidad de Madrid para renovar el parque automovilístico y fomentar formas de transporte menos contaminantes. El Ejecutivo regional mantiene activo hasta 2026 el Plan Mueve Madrid, que contempla incentivos para el achatarramiento de vehículos sin distintivo ambiental y la compra de eléctricos.

Parte de estos incentivos —un 30%— se reservan a residentes o trabajadores en zonas de bajas emisiones, con el objetivo de facilitar la adaptación a las restricciones de circulación en los centros urbanos. Según los datos del Gobierno autonómico, este programa ha recibido más de 6.300 solicitudes desde su puesta en marcha.