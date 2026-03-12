Madrid se llena de croquetas: la ruta que no puedes perderte este mes

Las croquetas volverán a ser protagonistas en Rivas-Vaciamadrid durante el mes de marzo. El municipio acogerá la III Ruta de la Croqueta, una iniciativa gastronómica que se celebrará durante dos fines de semana: los días 14, 15, 21 y 22 de marzo.

Durante esas jornadas, vecinos y visitantes podrán recorrer distintos establecimientos del municipio para degustar las propuestas preparadas para la ocasión. Cada local ofrecerá dos croquetas —o un croquetón— acompañadas de una bebida por un precio único de 3,75 euros.

El evento está organizado por Vecinos por Rivas Vaciamadrid y se desarrollará en horario de aperitivo, aproximadamente de 12:00 a 14:00 horas. Algunos establecimientos participarán únicamente los sábados, por lo que la organización recomienda consultar previamente la disponibilidad antes de planificar el recorrido.

Recorrido gastronómico por 37 locales

La ruta contará con la participación de una amplia variedad de bares y restaurantes del municipio. Entre ellos se encuentran Al Punto, La Gran Vía, Atlantika, La Perla Negra, Bamboleo, El Vallina, Kokoa Rivas, Ragú Trattoría Rivas, Cala Mediterránea, Sukha Gastrobar o La Conservera, entre otros.

También participan El Barrio, Aquimismo, Bar Miró y Somallao, aunque en estos casos solo estarán presentes los sábados durante la celebración de la ruta.

Con esta iniciativa, los asistentes podrán recorrer diferentes zonas de la ciudad y probar distintas versiones de uno de los platos más populares de la gastronomía española.

Votaciones y mapa interactivo

Las personas que participen en la ruta podrán valorar las croquetas que prueben mediante un formulario online habilitado por la organización. El acceso se realizará a través de códigos QR disponibles en los establecimientos y en las redes sociales del evento.

Además, se ha creado un mapa interactivo basado en Google Maps que permite localizar fácilmente todos los locales participantes y planificar el recorrido entre ellos.

Sorteos entre los participantes

La ruta también incluirá distintos sorteos vinculados a la participación en redes sociales y a la votación de las croquetas.

Entre los premios figuran dos sorteos de 50 euros para quienes compartan publicaciones del evento o suban fotografías con el hashtag #rutacroquetarivas2026.

Además, entre quienes participen en la votación se sortearán dos cenas valoradas en 100 euros en los restaurantes Al Punto y El Vallina, con el patrocinio de Redpiso Rivas Futura.