Rita Maestre inicia una "gran conversación" con vecinos para tratar de conservar su ventaja con el PSOE en Madrid

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha iniciado una ronda de encuentros con vecinos de los 21 distritos de Madrid bajo el lema ‘Otros hablan, aquí te escuchamos’. La iniciativa pretende recoger propuestas y opiniones de la ciudadanía con la vista puesta en las elecciones municipales de mayo de 2027.

Estas conversaciones han arrancado este jueves en el Ateneo Republicano de Vallekas. Rita Maestre las ha presentado como una "gran conversación" con los madrileños en cada uno de los 21 distritos que integran la capital. Según ha explicado la dirigente de Más Madrid, la finalidad de estos encuentros es escuchar a los vecinos sobre los problemas de sus barrios y trasladar esas peticiones al trabajo político municipal.

Maestre ha explicado: "Quiero escuchar, que la gente me cuente lo que le preocupe, sus problemas y sus propuestas".

Objetivo: 2027

Desde Más Madrid plantean esta ronda de reuniones como un proceso de escucha para capitalizar lo que desde la formación califica como "malestar profundo" entre los madrileños. El objetivo es "convertir el descontento, la abstención y la mayoría social en una mayoría política en mayo de 2027".

Los encuentros se desarrollarán en distintos espacios de los distritos. Desde el partido plantean las reuniones como un canal con el que conversar con los ciudadanos. Al respecto, la portavoz ha explicado que "es una fase de atender y oír lo que la gente tiene que decirnos".

Estrategia política

La ronda de encuentros forma parte de la estrategia del partido para reforzar su presencia territorial en Madrid y ampliar la base de apoyos de cara a los próximos comicios. que se celebrarán en mayo de 2027.

Actualmente, Más Madrid es la segunda fuerza política en el Ayuntamiento de Madrid, con 12 concejales, uno por encima del PSOE.