Música tradicional y folclore: Madrid celebra San Patricio con el mayor desfile celta del país

El sábado 14 de marzo, Madrid acogerá el desfile celta más importante del país, transformando la Gran Vía y calles cercanas en un escenario de música, danza y tradición irlandesa. Más de 40 agrupaciones y cientos de artistas ofrecerán un recorrido vibrante, combinando folclore, creatividad y actuaciones internacionales.

Entre los protagonistas figura la St. Laurence O’Toole Pipe Band, una de las formaciones de piping más reconocidas a nivel mundial, junto a grupos asturianos como la Banda de Gaitas de Covera d’Asturias y los Gaiteros de Felechas, así como bandas gallegas, aragonesas y locales de Madrid. Completan el cartel colectivos de danza irlandesa, charangas, músicos de dulzaina y bandas tributo, creando un mosaico de tradición y modernidad en un mismo desfile.

El desfile no solo es un homenaje al patrón de Irlanda, sino también un encuentro cultural que combina música tradicional, danza y performance visual. Instrumentos como gaitas, bombos y panderetas, junto a coreografías de baile y animación de zancudos y performers, garantizan un evento emocionante para toda la familia. La participación internacional y la diversidad de formaciones refuerzan su carácter único y cosmopolita.

Programa y recorrido

La programación arranca el viernes 13 con la presentación oficial de San Patricio 2026 en la calle de la Montera a las 12:00 horas, incluyendo los premios "Guardián de San Patricio". El sábado 14, las actuaciones comienzan en la plaza de Callao a las 12:00 horas, seguido del desfile por la Gran Vía a las 17:00 horas. La jornada finaliza con el San Patricio Madrid Fest a las 20:00 horas en la misma plaza, reuniendo a varias de las bandas participantes para cerrar con música en directo.