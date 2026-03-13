La izquierda y la burocracia logran la cancelación de 'Madrilucía' hasta 2027

El evento Madrilucía, que aspiraba a convertirse en el referente de la cultura andaluza en la capital durante la primavera de 2026, no abrirá sus puertas este año. La organización ha anunciado oficialmente la cancelación de la edición de 2026, alegando "circunstancias técnicas y administrativas ajenas al promotor". El festival, que se iba a celebrar en el espacio Iberdrola Music, queda pospuesto de forma indefinida hasta 2027.

A pesar de que los promotores aseguran haber trabajado "intensamente" en la planificación técnica y la formalización de acuerdos, la maraña administrativa ha terminado por impedir la viabilidad del proyecto para este año. Según el comunicado, la decisión busca "preservar la calidad, la seguridad y la experiencia" del usuario, procediendo ya a la devolución íntegra de las entradas adquiridas.

Este desenlace se produce apenas unos días después de que la organización intentara salvar el evento reduciendo el número de casetas y recortando su duración, un esfuerzo que finalmente ha resultado estéril frente a los obstáculos encontrados.

La izquierda contra la libertad de ocio

La cancelación de Madrilucía supone la confirmación del veto promocionado por la izquierda madrileña y sevillana, que inició una campaña de desprestigio contra el evento tachándolo de "banalización" de las tradiciones.

Cabe recordar el reciente "cónclave" en el Senado donde Reyes Maroto (PSOE Madrid) y Antonio Muñoz (PSOE Sevilla), junto a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, cargaron duramente contra la iniciativa. Maroto llegó a acusar al Ayuntamiento de Madrid de "robar" tradiciones ajenas, en una línea de pensamiento que ya utilizaron para atacar la celebración de la mascletá en la capital, que llegaron a denunciar por la supuesta muerte de un pato y que archivó la Fiscalía porque ningún animal sufrió "menoscabo físico".

Por su parte, la alcaldesa socialista de Getafe, Sara Hernández, ha sido una de las voces más beligerantes, utilizando los problemas de movilidad del recinto Iberdrola Music como arma arrojadiza para tratar de frenar un evento que, casualmente, coincidía con las fiestas patronales de su municipio.

Frente a los ataques de la oposición, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, había ratificado recientemente que se daban las condiciones de seguridad y movilidad necesarias. Carabante destacó el esfuerzo de los promotores, quienes realizaron inversiones significativas para mejorar los accesos y la operativa del recinto.

Sin embargo, la presión política y los retrasos en la "tramitación administrativa" han acabado con este evento de ocio y cultura de Madrid. Los ciudadanos tendrán que esperar, al menos, un año más para disfrutar de una iniciativa que la izquierda ha logrado, de momento, dejar en Sevilla.