Los dos lados de las hermanas Moñino: la asesora liberal de la CAM y el azote obrerista de Ayuso

Aproximadamente de un año y medio a esta parte, Isabel Díaz Ayuso cuenta a su derecha con el duro azote que, sobre todo cada jueves, ejerce su tocaya Isabel Pérez Moñino, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. La Isabel buena, como la llaman los seguidores del partido de Santiago Abascal, y que ha imprimido, junto a Carlos H. Quero, un giro obrerista al partido, compartiendo en algunos asuntos, como la vivienda, los postulados de la izquierda.

Nacida en 1987 en Fuelabrada, hace girar sus intervenciones en torno a tres asuntos principales: la inmigración, la seguridad y los servicios públicos, estando las competencias de la Comunidad de Madrid en los dos primeros muy limitadas.

En un tono duro, entre lo faltón y lo burlesco, lanza a la presidenta y a su Gobierno acusaciones y ataques constantes. "Su gobierno decide premiar a quien no debería estar aquí, como el violador de esa niña de Hortaleza, mantenido en Madrid a razón de seis mil euros al mes con los impuestos que usted le roba a los padres de la niña violada". […] "La señora Ayuso ha obligado a los padres de la niña de Hortaleza a mantener con sus impuestos al violador de su hija", le ha llegado a espetar en más de una ocasión.

En esta línea, este mismo jueves, sugirió que los dos presuntos yihadistas detenidos este fin de semana en Madrid decidieron radicalizarse al fomentar el PP de la Comunidad de Madrid una suerte de guetos para los musulmanes al ofertar menús halal para los niños en algunas escuelas. "¿Tuvieron menú halal los dos terroristas detenidos en Madrid este fin de semana cuando estuvieron en el colegio?", inquirió a la presidenta.

"¿Cuál es el éxito de su Gobierno, por ejemplo, en materia de vivienda?", le ha preguntado en otras ocasiones. "Una generación expulsada de su propia ciudad porque usted ha abolido su derecho a acceder a una vivienda en nuestra región". El modelo de Ayuso, señala Moñino, "empuja Madrid al colapso, a la pérdida de identidad, a la pérdida de seguridad y a la pérdida de nuestros barrios [...] Es una región en la que solamente pueden vivir quienes tienen suficiente dinero para sobrevivir a sus políticas".

En definitiva, el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso representa un cuasi mal absoluto para el Vox de Pérez Moñino, que a menudo lo equipara con el de Pedro Sánchez. No piensa lo mismo su hermana, Lucía, que trabaja como asesora de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo que dirige Rocío Albert, el epicentro del liberalismo de la CAM.

Esta graduada en Ciencias Económicas con especialidad en Organización Industrial por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Análisis Económico del Derecho en EAE Business School y que ha desarrollado su carrera profesional tanto en consultaría estratégica en PwC, como en Reporting financiero en el Banco Santander, es conocida en casa cariñosamente como Gusi, según contó VozPopuli. En el Ejecutivo madrileño sólo tienen buenas palabras hacia ella. "Es muy buena", señalan a Libertad Digital. "Muy trabajadora y cumplidora".

Este periódico también se ha puesto en contacto con Vox para recabar su opinión sobre este hecho curioso: la hermana de Moñino trabaja para el Gobierno liberal de su enemiga política más acérrima. "No sabemos muy bien dónde está la noticia en que una persona, por su valía profesional y su trayectoria, pueda trabajar en una consejería del Gobierno de la Comunidad de Madrid, sea hermana de quien sea. Más aún cuando era su puesto de trabajo mucho antes de que Isabel se convirtiera en portavoz de VOX", cotestan a LD fuentes del partido, que creen ver una estrategia perversa detrás.

Pérez Moñino en una concentración en Santander.

Uno de los principales impulsores de este giro radical en el discurso de Vox es Jorge Buxadé. Ayuso continúa siendo un problema para el partido, pues tapona mejor que otros dirigentes populares la fuga de voto. De ahí, la decisión de elevar el tono, tanto en la forma como en el fondo mientras se busca diferenciarse del PP de Madrid a través de este viaje que huye del liberalismo y corre hacia un modelo proteccionista.

"Vox está girando hacia el estatalismo, las cosas que dice sobre la vivienda ya las dice Podemos", ha advertido en más de una ocasión Iván Espinosa de los Monteros. "Hay una España totalmente distinta y Vox se plantea respuestas a la España actual. ¿Las etiquetas? Déjese de rollos. El discurso maravilloso de Carlos H. Quero, ¿es de izquierdas o de derechas? Plantea soluciones de sentido común", contesta Buxadé desde las páginas de El Español.

El dirigente de Vox cree que Quero y Moñino conocen "la realidad que se está viviendo en los barrios", los cuales "pierden su color, los olores, la textura". Y esa "entrada masiva de inversión extranjera promocionada está destruyendo la vida en ellos".