Los 'Oscar de los perros': "Un perro campeón es, ante todo, un perro sano y feliz"

Madrid se prepara para vestirse de gala en lo que ya se conoce popularmente como los "Oscar de los perros". La Fundación Impulso para el Futuro organiza este sábado, en el Hotel Ilunion Pío XII, una cena de gala que servirá de marco para premiar la excelencia canina.

Jacqueline Lasry, presidenta de la fundación, ha defendido en Kilómetro Cero que este evento va mucho más allá de la estética: "Lo que juzgamos es el equilibrio, la salud y, sobre todo, el trabajo de los criadores responsables".

Contra el intrusismo en la cría

Para Lasry, es fundamental distinguir entre quien cría por amor a la raza y el negocio descontrolado. "En esta gala premiamos a los ejemplares que son el resultado de años de selección genética y cuidados exhaustivos. Un perro campeón es, ante todo, un perro sano y feliz", ha remarcado.

La presidenta de la Fundación Impulso insiste en que el reconocimiento al Mejor Perro del Año es el broche de oro a una temporada de competiciones "máximamente exigentes" donde se evalúa el estándar de cada raza con rigor técnico.

Fomentar la cultura canina

El evento busca también sensibilizar a la sociedad sobre la tenencia responsable. "Queremos que la gente entienda que detrás de un gran perro hay una gran responsabilidad", afirma Lasry. La gala no solo reconocerá a los mejores canes, sino también a las figuras que impulsan el bienestar animal en España.

"Madrid se rinde al glamour canino, pero con un mensaje claro: la excelencia en la cría es la mejor herramienta contra el abandono y el maltrato", sentencia la presidenta ante la cita más relevante del calendario nacional.