Planes para disfrutar Madrid este fin de semana: luces, mercados, desfiles y actividades familiares

Madrid presenta un fin de semana cargado de opciones culturales y de ocio para distintos públicos. Mercados, ferias gastronómicas, conciertos y actividades familiares permiten descubrir la ciudad desde distintos ángulos, con propuestas que combinan tradición, gastronomía y entretenimiento. Entre las citas destacan ferias al aire libre, conciertos, exposiciones y talleres pensados para grandes y pequeños.

Mercados, gastronomía y planes al aire libre

Los mercados y ferias vuelven a situarse como uno de los principales atractivos del fin de semana. En el centro, [The Festival] by Salesas ocupará las calles Campoamor, Orellana y Santa Bárbara el sábado de 11:30 a 20:00 horas, con puestos de gastronomía, moda, decoración y complementos. En la sierra, el Mercadillo de Antigüedades de Navacerrada se celebra cada domingo de 9:00 a 15:00 en la avenida de Madrid, con muebles antiguos, libros, vinilos y objetos de colección, rodeados de un paraje natural con gran encanto.

Los amantes de la cocina podrán disfrutar de rutas gastronómicas como la Ruta de la croqueta en Rivas-Vaciamadrid (3,75 euros bebida incluida) y el Burger Bulmer Fest en Valdemoro, con 17 variedades de hamburguesa disponibles entre 12,95 y 15,50 euros.

Planes de ocio familiar

El Centro Comercial X-Madrid acogerá del viernes al domingo una feria temática de Pokémon con intercambio de cartas, música y fotomatón, con entrada gratuita. Ifema celebra la feria Interocio, con torneos y demostraciones de juegos de mesa, entradas desde 8,50 euros y abono online por 31 euros.

En Retiro, la exposición Mujeres leyendas del deporte reúne 70 piezas, incluidos los esquís de Blanca Fernández Ochoa y el maillot de Simone Biles. Además, el Palacio del Infante Don Luis de Boadilla del Monte permite visitar la muestra gratuita de maquetas de trenes eléctricos históricos. El sábado, el desfile del Día de San Patricio recorrerá la Gran Vía con más de 600 participantes de 40 bandas.

Exposiciones y arte

Madrid mantiene una intensa agenda cultural. Entre las exposiciones destacadas, Luz Madrid presenta 15 instalaciones lumínicas de artistas nacionales e internacionales en plazas y calles de la ciudad. En paralelo, el Museo del Romanticismo ofrece Ecos de la moda romántica, con piezas de Cristóbal Balenciaga y Manuel Pertegaz; la entrada cuesta 3 euros el sábado y es gratuita el domingo.

El Museo del Traje acoge David Delfín en tránsito, un recorrido por la trayectoria del diseñador español David Delfín, con entrada libre. En Alcalá de Henares, la exposición inmersiva Cuéntame Alcalá permite recorrer escenarios y objetos originales de la serie Cuéntame cómo pasó, mientras que la Fundación Canal presenta Arte urbano. De los orígenes a Banksy, con obras de Jean-Michel Basquiat, Keith Haring o Invader.

Música, teatro y espectáculos

El Festival Internacional de Artes Escénicas Teatralia, que se celebra del 6 al 29 de marzo en Madrid y 17 municipios de la región, incluye teatro, circo, danza y música. El Teatro Español estrena La malquerida desde el viernes, entradas desde 6 euros, y el Teatro Real acoge el domingo el concierto de ópera Armide, entradas desde 15 euros.

El Centro Cultural Fuente de San Pedro-Valderrivas presentará Despierta del Rinoceronte, espectáculo de títeres gratuito el sábado a las 18:00 horas.