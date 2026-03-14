Aún es posible ver a Rosalía en Madrid: el Gobierno de Ayuso sortea entradas entre quienes acudan a donar sangre

Madrid se moviliza con un maratón de donaciones para blindar las reservas ante la Semana Santa. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no quiere dejar nada al azar ante la llegada de las vacaciones, y ha anunciado el lanzamiento de un maratón de donación de sangre y plasma que arrancará este lunes, día 16. El objetivo es garantizar que los hospitales madrileños cuenten con niveles óptimos de reservas ante el previsible descenso de donaciones que suele producirse en estas fechas.

Alerta en los grupos '0+' y 'B-'

La situación actual del Centro de Transfusión regional arroja datos que obligan a la acción inmediata. A día de hoy, los hospitales de la región precisan donaciones urgentes de los grupos 0+ y B-. Asimismo, se ha hecho un llamamiento para que los ciudadanos de los grupos 0-, A+ y A- acudan a donar en un plazo máximo de dos o tres días para evitar entrar en niveles críticos.

La iniciativa, que se desarrollará durante toda la semana en el Centro de Transfusión de Valdebernardo, no solo busca el suministro directo para transfusiones. El Ejecutivo autonómico recuerda que el plasma es la materia prima para fabricar medicamentos esenciales que benefician a unos 6.000 pacientes madrileños.

El "gancho" cultural: sorteo para ver a Rosalía

Como gesto de agradecimiento a la solidaridad de los madrileños, el Centro de Transfusión ha preparado un incentivo para los participantes: el sorteo de dos entradas para el concierto de la artista Rosalía, que tendrá lugar el próximo 30 de marzo en el Movistar Arena.

Además de la donación convencional, se potencia la plasmaféresis, un procedimiento de apenas 40 minutos que permite una recuperación rápida y la posibilidad de volver a donar en solo 48 horas. Para ello es necesario solicitar cita en el teléfono 91 301 72 40 o escribiendo a donarplasma@salud.madrid.org.

Una maquinaria que no se detiene

Este maratón supone el pistoletazo de salida para las campañas en los hospitales madrileños, que en sus ediciones de primavera y otoño logran recaudar entre 9.000 y 10.000 bolsas adicionales, fundamentales para la demanda asistencial.

Los datos anuales reflejan la magnitud del sistema sanitario madrileño: el Centro de Transfusión procesa cerca de 240.000 unidades de sangre al año. Mientras que la mayoría se destina a transfusiones directas, el 85% del plasma obtenido se deriva a la industria farmacéutica para la elaboración de fármacos vitales.

Desde la Puerta del Sol se recuerda que los requisitos son sencillos: ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Un pequeño gesto que, en palabras del Ejecutivo, debería realizarse al menos dos veces al año para mantener la excelencia del sistema regional de salud.