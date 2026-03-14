Todos a una. Residentes y comerciantes del centro de Madrid han declarado su particular guerra a la fan zone ubicada en la Plaza Mayor en determinados días de partido. Lo que debía ser un evento puntual y festivo se ha transformado, en palabras de los propios afectados, en un "problema estructural y difícilmente soportable". Hartos de ver cómo el salón de estar de la capital se convierte en un estercolero de alcohol y descontrol cada vez que la UEFA aterriza en la ciudad, los vecinos han exigido formalmente la reubicación inmediata de las zonas para aficionados.

Un foco de degradación en pleno centro

En un contundente escrito remitido a la Junta Municipal de Centro, los vecinos denuncian el grave deterioro de la convivencia. No se trata solo de ruido; hablan de una sobresaturación asfixiante y de una imagen de la Plaza Mayor que queda por los suelos ante los miles de turistas que asisten atónitos al espectáculo de la venta ambulante descontrolada y el consumo de alcohol en la vía pública. Es por ello que ponen también sobre la mesa una serie de medidas para frenar este "perjuicio grave y reiterado". Entre otras cosas, piden que haya restricciones severas en la venta de alcohol en los locales de la zona y un refuerzo policial para combatir las mafias de la venta ambulante. También sugieren la posibilidad de un cierre adelantado de terrazas ante el mínimo atisbo de disturbios y, por último, remarcan la necesidad de un protocolo conjunto entre administraciones para dejar de "parchear" el problema.

El Ayuntamiento señala la inacción del delegado

Desde la Junta Municipal de Centro, presidida por Carlos Segura, no han tardado en recoger el guante, señalando directamente a los responsables de esta situación: la UEFA y, especialmente, la Delegación del Gobierno que encabeza el socialista Francisco Martín. Los denunciantes de la polémica fan zone no entienden que tengan que aguantar las concentraciones de ultras cuando los epicentros del fútbol madrileño —el Santiago Bernabéu y el Riyadh Air Metropolitano— se encuentran a kilómetros de distancia del centro histórico. Fuentes municipales han confirmado a Europa Press que llevan tres años intentando que la Delegación del Gobierno modifique este punto de referencia, al que tachan de "inadecuado e injustificado".

Tras recibir la carta formal de los vecinos el pasado martes 11 de marzo, la Junta de Centro ya prepara un requerimiento oficial. El mensaje es claro: Francisco Martín debe "asumir su responsabilidad" y actuar de forma inmediata para que haya una reubicación de la fan zone.