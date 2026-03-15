Así será el templo de la carne de Vallecas que batirá récords mundiales: 15.000 lomos de vacuno madurando

La distribuidora cárnica Discarlux abrirá en Vallecas (Madrid) una nueva nave donde madurarán al mismo tiempo más de 15.000 lomos de vacuno, una cifra que superará con holgura el actual récord mundial —unos 9.000— que, curiosamente, también ostenta la propia compañía con sus instalaciones actuales.

La empresa, fundada en 2005 y dirigida por Xosé Portas y Carlos Ronda, se ha convertido en el mayor distribuidor español de vacuno mayor y en uno de los proveedores habituales de algunos de los mejores restaurantes del mundo. Desde sus instalaciones salen cada semana alrededor de 1.600 lomos hacia más de 4.000 restaurantes, además de tiendas especializadas.

Una nave innovadora y visitable

La nueva instalación, situada en Vallecas, contará con 2.500 metros cuadrados dedicados a la maduración de carne, dentro de un complejo que rondará los 9.000 metros de instalaciones. Según explica Portas a Libertad Digital, las obras interiores ya están en marcha y la previsión es inaugurarla "entre noviembre y diciembre de este mismo año".

Será además una nave pensada para ser visitada y mostrar al público cómo funciona el proceso de maduración de la carne. Portas adelanta que el recorrido incluirá varias zonas diferenciadas y algunas sorpresas tecnológicas: "Va a ser una nave visitable, súper innovadora, con tecnología punta", explica. Entre las novedades habrá incluso espacios con herramientas de inteligencia artificial y "varias sorpresas dentro del recorrido", señala.

Con esta ampliación, Discarlux pasará de las cerca de 9.000 piezas en maduración simultánea que mantiene hoy a un rango estimado de entre 14.000 y 15.000 lomos, lo que la convertiría en la instalación de maduración de vacuno más grande del mundo.

Con respecto al empleo, la compañía cuenta actualmente con unos 230 empleados y confía en que la nueva nave acompañe el crecimiento de la empresa tanto en ventas como en plantilla.

El impacto de la guerra de Irán

Al igual que el resto de actividades económicas, el sector observa con preocupación los efectos indirectos de la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz ya empiezan a dejarse notar en las previsiones logísticas debido al impacto sobre el petróleo, principalmente.

"Ya hemos recibido varios emails esta semana con previsiones a corto plazo de subidas de precios en transporte", explica Portas. "Es una guerra transversal. Cuando afecta al petróleo, afecta a todo: transporte, energía… cualquier tipo de negocio va a verse afectado".

Sin miedo a Mercosur

Del total del vacuno que distribuye Discarlux, aproximadamente el 30% procede de Galicia, mientras que el resto llega de distintos países europeos: "Compramos en Galicia una parte del vacuno y lo vendemos en España y en Europa. Y luego compramos en Europa y lo vendemos en España y Portugal", explica Portas, que resume el modelo como una especie de intercambio entre mercados.

En ese sentido, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur asegura que no les genera, por ahora, especial inquietud: "Nosotros no estamos demasiado preocupados por Mercosur", asegura Portas, y recuerda que desde hace años ya entra carne procedente de países como Uruguay, Paraguay, Argentina o Brasil.

A su juicio, el impacto podría sentirse más en otros sectores agrícolas que todavía cuentan con mayores barreras comerciales. "Creo que el gran afectado va a ser el mundo de la agricultura", apunta.

En defensa de la carne y la ganadería

Según las últimas estadísticas, la gente come menos carne debido en buena parte a la subida de los precios (la carne de vacuno se ha encarecido un 17,2% en 2025) y se ha refugiado en proteínas más baratas, como las legumbres o el pollo.

Sin embargo, eso no es obstáculo para que Discarlux decida ampliar sus instalaciones, señala Portas. La explicación está en el tipo de producto: el vacuno mayor —animales de cinco o más años— tiene ciclos de producción largos y costes más elevados. Por eso, añade, se trata de un producto muy particular dentro del mercado cárnico. "Son animales muy caros y cada día más rifados porque son artículos de lujo".

Para Portas, es "normal" el descenso en el consumo de vacuno debido a los precios, pero confía en que el consumo se vuelva a regular con el tiempo. "Lo que sí será un problema —añade— es que dejemos de tener esta carne", en referencia al descenso de la cabaña ganadera que sufre España. "Pero mientras haya, pues iremos subsistiendo, como se dice", concluye.