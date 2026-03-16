Almeida vuelve a la mascletá de Valencia

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto este lunes a presenciar una mascletá en la ciudad de Valencia durante las Fallas de Valencia, dos años después del espectáculo pirotécnico que el Ayuntamiento de la capital organizó en febrero de 2024 en Madrid Río.

El regidor madrileño ha acudido al Ayuntamiento Valenciano junto a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, con motivo de la firma del protocolo para la creación de la Red de Destinos Turísticos Urbanos y antes de asistir a la decimosexta mascletá del programa fallero de 2026.

La mascletá de la capital

Durante su visita, Almeida ha sido preguntado por la posibilidad de que Madrid vuelva a acoger un espectáculo similar al que se disparó el 18 de febrero de 2024 en el entorno del Puente del Rey, que congregó a miles de personas. El alcalde ha defendido la mascletá celebrada en la capital: "Creo que los madrileños merecíamos poder disfrutar de una mascletá, poder disfrutar de un espectáculo tan impresionante".

No obstante, el regidor ha señalado que ahora el protagonismo debe estar en la capital valenciana y, por ello, ha animado a los madrileños a desplazarse hasta allí durante las fiestas falleras. "Yo lo que le digo a los madrileños es: lo tuvisteis en Madrid, ahora hay que venir a Valencia. Ahora lo que hay que hacer es venir a Valencia todos los años a disfrutar de la mascletá", ha declarado ante los medios.

En ese sentido, ha recordado que los valencianos acudieron entonces a Madrid para compartir el espectáculo con los vecinos de la capital. "Tuvieron la generosidad de venir a la ciudad, de compartirlo con todos los madrileños. Ahora a los madrileños lo que nos toca es venir a Valencia y, como soy el alcalde, doy ejemplo y vengo todos los años", ha añadido.

Almeida visita comisiones falleras | Fuente: Ayuntamiento de Madrid

Antes de presenciar la mascletá desde el balcón del consistorio junto a Catalá y las falleras mayores, Almeida ha visitado algunas comisiones falleras del centro de la ciudad y ha saludado a los pirotécnicos encargados del disparo de la jornada, la Pirotecnia Tamarit. Asimismo, ha visitado al presidente de Mercadona e integrante de la falla, Juan Roig, para ver como preparaban uno de los platos valencianos por excelencia, el arroz al horno.

La polémica del 'pato fake' en Madrid

La mascletá celebrada en Madrid en 2024 generó una fuerte polémica política, especialmente después de que dirigentes de la izquierda difundieran en redes sociales la imagen de un pato muerto en el entorno de Madrid Río, insinuando que el animal había fallecido a causa del ruido del espectáculo pirotécnico.

Representantes de Más Madrid, entre ellos su portavoz municipal, Rita Maestre, y la portavoz en la Asamblea Regional, Manuela Bergerot, difundieron la fotografía del animal para criticar la celebración del evento. Bergerot llegó a afirmar que la mascletá había "matado animales en un espacio renaturalizado".

Sin embargo, posteriormente se conoció un vídeo grabado por un ciudadano que paseaba por la zona minutos antes del inicio del espectáculo, en el que se observaba que el pato ya estaba muerto antes de que comenzara la mascletá.