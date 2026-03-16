No estaba previsto que la comparecencia de la presidenta del PP de Madrid ante la Junta Directiva de su partido se retransmitiera en abierto para que los medios de comunicación pudieran seguir su intervención, centrada en analizar los resultados de las elecciones autonómicas en Castilla y León, celebradas tan sólo un día antes. Pero al filo de las 14.00 horas de este lunes se produjo el anuncio.

Isabel Díaz Ayuso felicitó a Alfonso Fernández Mañueco y a todos sus compañeros castellanoleoneses. Su resultado, reconoció, "viene en un momento de extrema dificultad", lo que es más meritorio pues por primera vez en este ciclo electoral los populares consiguieron no perder votos. También el PSOE consiguió detener su sangría y Vox vio como su crecimiento descontrolado echaba el freno.

En Madrid Ayuso goza de una amplia mayoría absoluta desde los pasados comicios de 2023, cuando la baronesa madrileña certificó la defunción de Podemos y dejó a Vox sumido en la irrelevancia política. Pero la situación puede cambiar este 2027. El partido de Santiago Abascal cree que el PP regional ya no cuenta con el respaldo de una mayoría amplia de ciudadanos. "Vox es imparable. Extremadura y Aragón han encendido una luz que ya no se va a apagar", comentó una pletórica Isabel Pérez Moñino hace unas semanas. "Tic-tac", le espetó a la presidenta en la Asamblea.

"¿Cuál es nuestro papel? Por supuesto, el de ser nuestra mejor versión y ahora más que nunca", dijo este lunes Díaz Ayuso a la cúpula de su partido. "Tenemos una inmensa mayoría absoluta de ciudadanos que nos respaldan, digo yo que será por algo, y creo que hemos de tener la suficiente humildad de entender por qué la tenemos. Desde luego, darnos cuenta de que no todo el mundo las tiene, hay que cuidarlas, hay que saber gobernar para todos bajo un criterio claro de quien te dio el voto y la confianza pero pensando en todos", añadió.

En medio de un contexto político complicado, con un Vox al alza y con todos los ojos puestos en su gestión, la presidenta indicó a los suyos que tienen "la obligación" de seguir escuchando a la gente que dio al partido esa mayoría absoluta. "Lo que no tenemos derecho es a despistarnos, a estar a frivolidades", a dar por descontado ese resultado electoral. "Tenemos la obligación moral, económica, social y política de ser el referente de España ahora más que nunca para que nuestros compañeros del resto de comunidades autónomas entiendan por qué tenemos una absoluta, que como digo se defiende cada día y se puede perder porque el voto no es de nadie, no es cautivo, y esto tiene que ser por convencimiento. No hay nada más liberal que el convencimiento. Nosotros no somos un proyecto que arrastra ni que impone, sino que convence y, por tanto, lo que convence deja de convencer, puede ser así. Nos gusta la libre competencia, también para el voto y para la confianza. Por eso os pido que no nos despistemos ahora porque sería imperdonable".

Así las cosas, Ayuso instó a los suyos a ser su mejor versión. "Siempre he dicho que nosotros debemos ser el gobierno que España se está perdiendo hasta que Feijóo llegue a la Moncloa y eso significa mantener a España con vida y con alegría como lo estamos haciendo". Y es que "la vida es eso que pasa mientras Sánchez se queda con nuestros impuestos, nuestras oportunidades y nuestras ganas".

Pero, dijo, la legislatura "está acabada"; el "sanchismo está terminado". "Esto es así, podrán intentar lo que sea, pero es evidente que la inmensa mayoría de los españoles quiere un cambio, todos queremos un cambio, se pongan como se pongan, hagan lo que hagan. Y uno ha de entender en democracia que cuando un proyecto político ha acabado, por más que mienta, por más que retuerza, por más que manipule, por más que haga, hay que tener el honor y la humildad de reconocer que se ha acabado".

