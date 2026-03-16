Cómo apuntar a tus hijos a los campamentos sin móvil de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ampliará este verano a cuatro los campamentos Modo Avión, una iniciativa destinada a fomentar la desconexión digital entre adolescentes y prevenir posibles adicciones al teléfono móvil. El programa, impulsado por la Dirección General de Juventud, se desarrollará entre los meses de junio y agosto y combinará talleres educativos sobre el uso de la tecnología con actividades deportivas, creativas y de aventura para jóvenes de entre 12 y 17 años.

Los campamentos de desconexión digital sumarán un total de 180 plazas y tendrán una duración de entre siete y quince días. Durante ese periodo, los participantes permanecerán sin contacto con dispositivos tecnológicos y no podrán utilizar el teléfono móvil.

Para ello, el programa alterna actividades al aire libre con talleres específicos sobre redes sociales, videojuegos, convivencia digital o privacidad en internet. Estas sesiones estarán impartidas por profesionales del Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas (SAAT).

De los 39 campamentos que se ofertan en total, 22 se celebrarán dentro de la región en instalaciones gestionadas por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales a través de la Dirección General de Juventud. Los campamentos tendrán lugar en los albergues juveniles de El Escorial, Rascafría y Cercedilla, así como en la Finca El Encín de Alcalá de Henares, un espacio perteneciente al Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA).

El resto de campamentos, 17 en total, se desarrollarán en otras comunidades autónomas. En concreto, se organizarán actividades en País Vasco, Cantabria, Galicia, La Rioja, Aragón, Extremadura, Navarra, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Entre las actividades previstas figuran disciplinas vinculadas con náutica, cine, fotografía, ciencia y tecnología, así como propuestas de multiaventura y actividades al aire libre. También se organizarán talleres y dinámicas relacionadas con teatro musical, circo, hip hop o danza urbana.

Las solicitudes para participar en estos campamentos podrán presentarse de forma telemática desde este lunes y hasta el próximo 5 de abril a través del portal habilitado por la Comunidad de Madrid.