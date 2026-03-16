La Comunidad de Madrid retiró durante 2025 un total de 4.012 ejemplares de especies exóticas invasoras del medio natural con el objetivo de preservar la biodiversidad regional y limitar su impacto ambiental, económico y sanitario. Las actuaciones, llevadas a cabo por la Patrulla Fauna y técnicos de Medio Ambiente, se centran en detectar y extraer animales cuya presencia ha aumentado en los últimos años tanto en entornos acuáticos como terrestres.

Estas especies, introducidas en muchos casos por abandono o liberación intencionada, pueden adaptarse con facilidad a nuevos ecosistemas y alterar el equilibrio natural. Así, según explica el Gobierno regional, estas actuaciones buscan reducir la presión que estos animales ejercen sobre la fauna autóctona, ya que compiten por alimento y espacio o modifican los hábitats donde se establecen.

Una vez capturados, los animales son trasladados al Centro de Recuperación de Animales Silvestres Félix Rodríguez de la Fuente (CRAS), situado en el municipio madrileño de Tres Cantos. Allí, veterinarios y especialistas se encargan de su cuidado.

Galápagos, cotorras o mapaches

Durante el pasado año, los profesionales trasladaron a este centro 253 galápagos americanos o de Florida, 118 cotorras argentinas, 83 galápagos peninsulares, 84 mapaches y 61 ejemplares de ganso del Nilo.

Además de estos animales, los técnicos retiraron del entorno natural 41 galápagos de vientre rojo, seis visones americanos y seis cerdos vietnamitas, así como 15 tortugas chinas de tres crestas.

También, en cuanto a las especies de peces presentes en ríos, embalses y otras masas de agua de la región, se retiraron 105 carpas, 418 percas sol, 1.773 ejemplares de parva y 1.208 alburnos.

A estos se suman otros animales como tortugas chinas de cuello rayado, galápagos jeroglíficos, culebras del maíz, cangrejos chinos, pitones reales o erizos pigmeos africanos, entre otros.

Las autoridades recuerdan que la liberación de especies exóticas en el medio natural está prohibida por la normativa vigente y puede conllevar sanciones.