La Comunidad de Madrid ofrece 55.000 plantones autóctonos para salvar la huerta tradicional

La Comunidad de Madrid busca rescatar los sabores de toda la vida de la huerta madrileña. Para conseguirlo, un año más ha vuelto a poner en marcha una interesante iniciativa: ofrecer 55.000 plantones de hortalizas y verduras autóctonas entre los agricultores de la región para evitar que estas variedades desaparezcan.

Todos los plantones proceden del Banco de Germoplasma del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra), de semillas de la región que los investigadores han recogido y cultivado durante meses.

Entre las variedades disponibles hay auténticas reliquias de la huerta madrileña: melones (piel de sapo, azul y mochuelo), pimientos (Infante de Aranjuez, San Clemente y de Aranjuez) y tomate Gordo de Patones. Pero la gran novedad de este año llega desde el sureste de la región: por primera vez se ofrecen cebollas blanca y morada de Chinchón.

En total se distribuirán unas 55.000 plantones, 7.000 más que el año pasado, y se ofertan al por mayor: con en el caso del melón, el número mínimo es de 80; para tomates y pimientos, 200; y 500 en el de las cebollas.

Plantones de tomate

El precio de los plantones se mantiene con respecto al año pasado: los de melón, pimiento y tomate cuestan 0,27 euros/unidad (IVA del 10% no incluido). Las variedades de cebolla, la novedad de esta temporada, cuestan 0,04 euros/unidad (IVA no incluido).

La reserva se puede hacer de manera telemática hasta el 31 de marzo, a través de la página web institucional. Los interesados que hayan sido seleccionados tras haber realizado la petición podrán recoger los plantones en la finca experimental de La Isla, ubicada en Arganda del Rey, desde finales de abril y durante todo el mes de mayo.

Ventajas de elegir plantones autóctonos

La iniciativa de la Comunidad de Madrid no es nueva. Comenzó en 2014 con un objetivo claro: recuperar cultivos que habían desaparecido de los campos madrileños o que habían dejado de comercializarse. Desde entonces, el banco de semillas del Imidra ha logrado reunir más de 300 variedades procedentes de los distintos municipios de la región.

"Del total del reservorio, un 80% lo forman simientes que comenzaron a desaparecer en la década de los 60 y que, gracias al trabajo del Instituto, se conservan en perfectas condiciones", explica el Gobierno regional en un comunicado.

Además, elegir plantones autóctonos es una decisión estratégica, económica y ecológica fundamental. Funcionan mejor porque están adaptados al clima, a la estructura real de los suelos, a las posibles enfermedades y a la sequía o la humedad de la zona. Así que el gasto en insumos suele ser menor y hay más probabilidades de conseguir una buena producción.