La Policía incauta en Madrid 25 toneladas de juguetes falsificados de 'Stranger Things'

Agentes de la Policía Nacional han intervenido en la Comunidad de Madrid más de 600.000 juguetes falsificados vinculados a la serie Stranger Things, en una operación que ha supuesto la mayor incautación de este tipo de productos hasta la fecha. El material, que alcanzaba un peso aproximado de 25 toneladas, procedía de China y presentaba defectos que podían suponer un riesgo para los menores.

La actuación policial se ha saldado además con la detención de dos personas como presuntas responsables de un delito contra la propiedad industrial. Durante la investigación se han realizado cinco inspecciones en naves industriales situadas en los municipios de Getafe, Fuenlabrada y Parla.

Las pesquisas comenzaron en febrero, cuando los investigadores detectaron envíos sospechosos que llegaban desde China. Según la Policía, las partidas incluían documentación irregular y datos falsos de identidad y contacto, un método utilizado para dificultar posibles controles policiales.

La primera intervención permitió interceptar 72 cajas con productos relacionados con la conocida producción audiovisual internacional. Los artículos presentaban una calidad muy inferior a la de los productos originales y no cumplían con las garantías de seguridad exigidas para su comercialización en Europa.

A partir de ese hallazgo, los agentes identificaron a la persona que figuraba como destinataria de la mercancía y localizaron el principal punto de almacenamiento en una nave industrial situada en Parla. Posteriormente se llevaron a cabo varias inspecciones simultáneas en diferentes instalaciones de la zona, donde se halló el grueso del material falsificado.

Más de 600.000 productos

Entre los objetos intervenidos había peluches, llaveros y otros artículos promocionales que reproducían sin autorización marcas y elementos de la popular serie. En total se contabilizaron más de 600.000 productos.

La Policía subraya que, además del perjuicio económico para los titulares de los derechos de propiedad industrial, estos artículos podían representar un riesgo para la seguridad de los consumidores. Muchos estaban fabricados con materiales frágiles y piezas pequeñas que podían desprenderse con facilidad, lo que aumentaba el peligro de asfixia o intoxicación, especialmente en el caso de los niños.

La investigación se amplió también a varias empresas logísticas, donde se localizaron otras 36 cajas vinculadas con la misma actividad, que contenían más de 16.000 artículos adicionales.

La operación ha concluido con la detención del arrendatario de la nave utilizada como centro de almacenamiento en Parla y de la persona encargada de recibir los envíos. Ambos han sido puestos a disposición judicial como presuntos responsables de un delito contra la propiedad industrial.